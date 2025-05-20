Maaş ikinci planda: Z kuşağı iş hayatında ne istiyor?

Eleman.net, Z kuşağının iş yaşamındaki arayışları ve karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti.

Z Kuşağı’nın çalışma hayatına getirdiği yenilikçi bakışın, klasik iş modellerini sorgulanır hale getirdiğini söyleyen Eleman.net Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Duyarlar, “1997-2012 yılları arasında doğan bu nesil, bilgiye anında erişen, teknolojiyle büyüyen ve iş yaşamında anlam arayan bireylerden oluşuyor. Bu kuşak, geleneksel 9-6 çalışma düzeninden memnun değil. İş-yaşam dengesini öncelikli gören bir nesilden söz ediyoruz. Esneklik onlar için bir lüks değil, temel bir ihtiyaç. Hibrit ve uzaktan çalışma modelleri, yalnızca tercih değil, verimli bir iş yaşamının da anahtarı olarak görülüyor” dedi.

‘TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN YAVAŞLIĞI SABIRSIZLIK YARATIYOR’

Z Kuşağı’nın teknolojiye yaklaşımının kendinden önceki kuşaklardan çok farklı olduğunu ifade eden Duyarlar, “Bu kuşak, internetin ve sosyal medyanın hiç olmadığı bir dünyayı tanımıyor. Y Kuşağı teknolojik dönüşümle birlikte büyürken, Z Kuşağı zaten bu dönüşümün içinde doğdu. Teknolojiyi sadece destekleyici bir unsur olarak değil, verimlilik ve yaratıcılığın temel aracı olarak görüyorlar. Ayrıca, teknolojik dönüşümün yavaş ilerlemesi bu kuşakta sabırsızlık yaratıyor” diye konuştu.

‘HİYERARŞİK YAPILARDA RAHAT EDEMİYOR’

Z Kuşağı’nın iş yerinde aidiyet hissetmesi için geleneksel kuralların ötesine geçilmesi gerektiğini belirten Duyarlar, “Bu nesil hiyerarşik yapılarda rahat edemiyor. Açık iletişimin olduğu, pozitif bir kurum kültürünün benimsendiği ve yatay organizasyonların hakim olduğu iş yerlerinde daha verimli oluyorlar. Geri bildirim, takdir ve gelişim fırsatları Z Kuşağı’nın iş yerinde kalıcılığını sağlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Maaş hala önemli bir kriter olsa da araştırmalar gösteriyor ki bu kuşak için işin anlamı ve sunduğu gelişim olanakları da en az maaş kadar belirleyici” ifadelerini kullandı.

‘İŞVERENLERİN YÜZDE 42’Sİ MEMNUN’

Z Kuşağı’nın iş dünyasına entegrasyonu konusunda işverenlerin farklı görüşlere sahip olduğunu vurgulayan Duyarlar, “Yakın zaman önce gerçekleştirdiğimiz anketimize katılan firmalar, Z Kuşağı çalışanlarının yüzde 67’sinin saha işlerinde, yüzde 33’ünün ise masa başı pozisyonlarda görev aldığını söylüyor. İşverenlerin yüzde 42’si bu kuşağın çalışma biçiminden memnun, yüzde 36’sı kararsız, yüzde 22’si ise verimsiz buluyor. En çok zorlandıkları konu ise geleneksel iş kurallarına uyum. Sabır, otorite ve uzun vadeli planlara uyum sağlama noktasında sıkıntılar yaşanabiliyor. Ancak bu kuşağın enerjisinden ve dijital yetkinliğinden yararlanmak isteyen şirketler, ekip içi sosyal etkinlikler gibi uygulamalarla motivasyonu artırmaya çalışıyor” dedi.

‘ŞİRKETLER ÇÖZÜMÜ 50 YAŞ VE ÜZERİNDE ARIYOR’

Z Kuşağı ile bağ kurmakta zorlanan şirketlerin, çözümünü deneyimli çalışanlarda aradığına dikkat çeken Duyarlar, şunları söyledi: “Özellikle 50 yaş ve üzerindeki çalışanlar, genç kuşaklara mentorluk yaparak önemli bir destek sağlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2023 verileri, yaşlı nüfusun iş gücüne katılım oranının arttığını gösteriyor. 2019’da yüzde 12 olan katılım oranı, 2023’te yüzde 12.2’ye yükselmiş durumda. Yaşlı çalışanların işsizlik oranı da aynı dönemde yüzde 3.1’den yüzde 2.7’ye düştü. Tecrübeli çalışanlar, bilgi ve birikimlerini genç kuşaklarla paylaşarak iş yerlerinde kuşak farklarının dengelenmesine hizmet ediyorlar.”