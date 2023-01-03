ARA
Bist 100
5675,04
0,25%
Bist 100
Dolar/TL
18,7383
0,1344%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7432
-1,0715%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0535
-1,2337%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1103,76
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Memur ve emeklinin 2023 yılı zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon farkına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor.

03 Ocak 2023 | 10:19
Son Güncellenme: 03 Ocak 2023 | 10:53
0
Memur ve emeklinin 2023 yılı zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verisiyle beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 yükselecek.

Memur ve memur emeklisi zammı 

Memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 artacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Memura refah payı gündemde

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.

Bu kapsamda, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1103,76 0,39%
  • ALTIN ONS 1832,1 0,26%
  • BIST 100 5675,04 0,25%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7383 0,1344%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7432 -1,0715%
  • EURO/USD 1,0535 -1,2337%
  • INGILIZ STERLINI 1,19377 -0,91592%
  • JAPON YENI 130,706 -0,015%
  • KANADA DOLARI 1,36333 0,455%
  • RUS RUBLESI 73,05 -6,3462%
Günün En Çok Okunanları
Memur ve emekli için kritik gün
SGK'dan kamu görevlileri için emeklilik başvurusu açıklaması
Ziraat ve Halk Bankası çalışanlarının zam oranı belli oldu
2023 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL