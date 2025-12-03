ARA
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen 496 sözleşmeli personel alımı süreciyle ilgili son durum ve başvuru/sonuç tarihleri merak ediliyor. Peki OGM personel alımı başvuruları bitti mi? OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?


Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak olan 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasıyla kesinleşmiştir. Alımlar, belirttiğiniz gibi, KPSS (B) grubu puan üstünlüğüne göre yapılacak.

1 OGM personel alımı başvuruları bitti mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak olan 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru takvimi şöyledir:

Başvuru Dönemi: 20 Kasım – 4 Aralık 2025

Başvuru Adresi: Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

Bugün 3 Aralık 2025 Çarşamba olduğu için, 496 sözleşmeli personel alımı için başvuruların alınacağı son gün yarın, 4 Aralık 2025 Perşembe günüdür. Başvuru yapacak adayların süre bitiminden önce işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

2 OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirme aşaması nedeniyle, personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinleşmedi.  Sonuçlar, resmî internet sitesi üzerinden duyurulacak.

OGM Personel Alımı Kadro Dağılımı

Alım, eğitim düzeylerine göre belirlenen kadrolara yapılacaktır:

Eğitim DüzeyiKadro PozisyonuAlım Sayısı
Lisans MezunuMühendis20
 Büro Personeli30
 Avukat4
 Biyolog2
 Diyetisyen1
Ön Lisans MezunuLaborant1
 Tekniker2
Ortaöğretim MezunuŞoför-Operatör296
 Temizlik İşleri Personeli135
 Koruma ve Güvenlik Görevlisi1
 Garson2
 Bulaşıkçı2
TOPLAM 496

4 OGM Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

OGM Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan sözleşmeli personel alımına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar ve nitelikler aşağıdadır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını sağlamak.
  • KPSS (B) grubu puanına sahip olmak (Pozisyona göre ilgili puan türü geçerlidir).
  • Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak).
