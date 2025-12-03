OGM personel alımı başvuruları bitti mi? OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak olan 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru takvimi şöyledir:

Başvuru Dönemi: 20 Kasım – 4 Aralık 2025

Başvuru Adresi: Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

Bugün 3 Aralık 2025 Çarşamba olduğu için, 496 sözleşmeli personel alımı için başvuruların alınacağı son gün yarın, 4 Aralık 2025 Perşembe günüdür. Başvuru yapacak adayların süre bitiminden önce işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.