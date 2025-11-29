ARA
DOLAR
42,51
0,17%
DOLAR
EURO
49,33
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5766,08
1,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
10898,70
-0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.11.2025)

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.11.2025)

Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20.91 ile T. Halk Bankası ve yüzde 17.55 ile Oba Makarnacılık olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -16.26 ve yüzde -13.08 ile Batı Çimento ve Graınturk Holding hisseleri oldu.


Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.11.2025)

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48.15 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36.59 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.22 azalışla 10,899 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 257 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 123.83 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-1

RSI göstergesi 53.10 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.42 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 10,941 ve 10,984 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10,868 ve 10,837 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 37.32 seviyesinde bulunuyor.


ASELSAN

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-2
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
186.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 181.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 183.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 185.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 181.00-169.00
Satım aralığı: 185.00-200.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.79
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.


EMLAK KONUT GMYO

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-3
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 19.86 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 19.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 22.89 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 19.70-19.60
Satım aralığı: 21.80-21.20
Endeks Ağırlığı (%): 1.26
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.051 puan arttı.


KOÇ HOLDİNG

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-4
DİRENÇTE ZORLANDI
166.9-171.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 168.4 seviyesinin altında kapanışlarda 166.00 seviyesine gerileyebilir. 176.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 176.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 166.00-164.00
Satım aralığı: 168.00-168.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.94
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.022 puan azaldı.


MİGROS TİCARET

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-5
DİRENÇTE ZORLANDI
517.5-530.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 521 seviyesinin altında kapanışlarda 500.00 seviyesine gerileyebilir. 540.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 540.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 500.00-467.50
Satım aralığı: 540.00-555.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.50
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.


SABANCI HOLDİNG

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-6
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
79.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 83.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 81.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 79.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 79.00-78.50
Satım aralığı: 83.50-81.50
Endeks Ağırlığı (%): 2.72
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.078 puan arttı.


SASA POLYESTER

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-7
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.72 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.09 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 2.72-2.68
Satım aralığı: 2.94-3.20
Endeks Ağırlığı (%): 1.20
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.080 puan azaldı.


ŞİŞE CAM

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-8
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
36.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 39.38 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 37.32 seviyesinin altına kayması halinde ise 36.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 36.25-36.00
Satım aralığı: 37.50-37.25
Endeks Ağırlığı (%): 1.71
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.


TAV HAVALİMANLARI

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-9
İZELENMELİ
267 - 280 aralığında hareket eden hisse 278 seviyesinin altında kapanışlarda 267.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 278 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 296.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 267.50-250.00
Satım aralığı: 282.50-295.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.52
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.031 puan arttı.


TURKCELL

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-10
DİRENÇTE ZORLANDI
93.25-95.55 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 93.55 seviyesinin altında kapanışlarda 92.00 seviyesine gerileyebilir. 95.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 95.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 92.00-91.50
Satım aralığı: 95.50-97.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.84
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.


TÜRK HAVA YOLLARI

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-11
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
279 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 267.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 272.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 288.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 267.50-255.00
Satım aralığı: 275.00-292.50
Endeks Ağırlığı (%): 5.84
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.


TEKFEN HOLDİNG

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-12
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 74.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 64.00-62.50
Satım aralığı: 74.50-80.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.17
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.


TOFAŞ OTO. FAB.

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-13
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 233.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 229.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 225.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 229.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 234.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 225.00-213.00
Satım aralığı: 234.00-250.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.86
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.


TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-14


DÜŞÜŞTE
40.18 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 34.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 34.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 39.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 31.00-28.50
Satım aralığı: 39.75-40.75
Endeks Ağırlığı (%): 1.09
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.070 puan azaldı.


TR ANADOLU METAL MADENCİLİK

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-15
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 94.6 seviyesinin altındaki kapanışlar, 85.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 94.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 102.90 seviyesindeki direncini test edebilir.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 85.00-79.00
Satım aralığı: 98.00-99.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.54
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.


TÜRK TELEKOM

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-16
DİRENÇTE ZORLANDI
55.25-56.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 55.75 seviyesinin altında kapanışlarda 52.38 seviyesine gerileyebilir. 58.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 58.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 55.00-53.00
Satım aralığı: 56.00-58.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.79
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.


ÜLKER BİSKÜVİ

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-17
DİRENÇTE ZORLANDI
110-113 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 110.8 seviyesinin altında kapanışlarda 103.81 seviyesine gerileyebilir. 112.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 112.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 109.00-108.00
Satım aralığı: 112.00-114.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.50
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.


VAKIFLAR BANKASI

Emlak Konut, Koç Holding, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-18
ALICILAR GÜÇLÜ
26.42 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 31.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 28.78 seviyesinin altına kayması halinde ise 26.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 26.25-25.25
Satım aralığı: 30.00-29.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.52
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.032 puan arttı.

İlgili Haberler
Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 17 şirket var
Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 17 şirket var
Bu hafta temettü dağıtması kesin 5 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesin 5 şirket
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL