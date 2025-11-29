ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48.15 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36.59 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.22 azalışla 10,899 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 257 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 123.83 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 53.10 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.42 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 10,941 ve 10,984 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10,868 ve 10,837 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 37.32 seviyesinde bulunuyor.



ASELSAN



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

186.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 181.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 183.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 185.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 181.00-169.00

Satım aralığı: 185.00-200.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



EMLAK KONUT GMYO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 19.86 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 19.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 22.89 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 19.70-19.60

Satım aralığı: 21.80-21.20

Endeks Ağırlığı (%): 1.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.051 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

166.9-171.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 168.4 seviyesinin altında kapanışlarda 166.00 seviyesine gerileyebilir. 176.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 176.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 166.00-164.00

Satım aralığı: 168.00-168.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.94

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.022 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



DİRENÇTE ZORLANDI

517.5-530.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 521 seviyesinin altında kapanışlarda 500.00 seviyesine gerileyebilir. 540.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 540.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 500.00-467.50

Satım aralığı: 540.00-555.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

79.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 83.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 81.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 79.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 79.00-78.50

Satım aralığı: 83.50-81.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.078 puan arttı.



SASA POLYESTER



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.72 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.09 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.72-2.68

Satım aralığı: 2.94-3.20

Endeks Ağırlığı (%): 1.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.080 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

36.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 39.38 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 37.32 seviyesinin altına kayması halinde ise 36.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 36.25-36.00

Satım aralığı: 37.50-37.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



İZELENMELİ

267 - 280 aralığında hareket eden hisse 278 seviyesinin altında kapanışlarda 267.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 278 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 296.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 267.50-250.00

Satım aralığı: 282.50-295.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.031 puan arttı.



TURKCELL



DİRENÇTE ZORLANDI

93.25-95.55 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 93.55 seviyesinin altında kapanışlarda 92.00 seviyesine gerileyebilir. 95.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 95.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 92.00-91.50

Satım aralığı: 95.50-97.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.84

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

279 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 267.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 272.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 288.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 267.50-255.00

Satım aralığı: 275.00-292.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.84

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.



TEKFEN HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 74.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 64.00-62.50

Satım aralığı: 74.50-80.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 233.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 229.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 225.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 229.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 234.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 225.00-213.00

Satım aralığı: 234.00-250.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ

40.18 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 34.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 34.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 39.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 31.00-28.50Satım aralığı: 39.75-40.75Endeks Ağırlığı (%): 1.09Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.070 puan azaldı.



TR ANADOLU METAL MADENCİLİK



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 94.6 seviyesinin altındaki kapanışlar, 85.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 94.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 102.90 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 85.00-79.00

Satım aralığı: 98.00-99.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM



DİRENÇTE ZORLANDI

55.25-56.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 55.75 seviyesinin altında kapanışlarda 52.38 seviyesine gerileyebilir. 58.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 58.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 55.00-53.00

Satım aralığı: 56.00-58.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DİRENÇTE ZORLANDI

110-113 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 110.8 seviyesinin altında kapanışlarda 103.81 seviyesine gerileyebilir. 112.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 112.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 109.00-108.00

Satım aralığı: 112.00-114.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



ALICILAR GÜÇLÜ

26.42 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 31.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 28.78 seviyesinin altına kayması halinde ise 26.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 26.25-25.25

Satım aralığı: 30.00-29.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.032 puan arttı.