Kurduğu tesiste işlediği cevizleri 20 ile gönderiyor

Tokat’ta kuruyemiş ticareti yapan bir girişimci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle kurduğu tesiste işlediği cevizleri 20 şehre ulaştırıyor.


Tokat’ta yaşayan Mustafa Bilal Özmen, 2021’de TKDK’ye yaptığı başvuru sonucunda 3,9 milyon liralık destek almaya hak kazanırken, bu tutar 2022’de yapılan revizyonla 4,5 milyon liraya yükseltildi. Özmen kurduğu işletmede  yeşil kabuklu aldığı cevizleri kabuklarından ayırıp kurutarak ve ceviz içi yaparak satıyor.

Mustafa Bilal Özmen, Tokat merkezde 5 noktada perakende faaliyet gösteren bir işletme olduklarını söyledi.

Özmen, Organize Sanayi'de 2020 yılında 5 bin metrekarede faaliyete başladıklarını da kaydetti.

 

Özmen, "2021 yılında TKDK'nin vermiş oluğu destekle Avrupa Birliği projesi kapsamında ceviz işleme tesisinin kuruluşuna başladık. Yaklaşık 9 aylık bir süreçte makine, araç ve inşaat yatırımı süreçlerini tamamladık. 2022 yılında tesisimiz faaliyetine başladı." ifadelerini kullandı.

Özmen ayrıca, Erbaa ve Niksar bölgesinde ilk etapta 100-150 ton bandında ilerleyen yıllarda ise 200-250 ton seviyesinde ceviz işleme kapasitesine ulaştıklarını da belirtti.

Aldıkları desteğin çok önemli bir güç olduğunu ifade eden Özmen, "2021 yılında proje başladığında 3,9 milyon liraydı. Bu rakam 2022 yılının ilk çeyreğinde revize edilerek 4,5 milyon lira oldu. Projemiz kısa sürede bittiği için rakamın tamamından istifade ettik. O dönem aldığımız destek bizim için çok önemli güç oldu. Kaynakların sınırlı olduğu pandemi ile birçok işletmenin problem yaşadığı dönemde bizim için TKDK Avrupa Birliği Projesi itici bir güç oldu." dedi.

Tesislerinin şu anda iyi nokta olduğunu dile getiren Özmen, "Ceviz ürünümüz coğrafi işaretli. Yaklaşık 20 vilayete ürün gönderiyoruz. Amasya, Sivas, Samsun, Erzincan, Malatya, Gaziantep, Afyon, Ankara, Çorum bölgelerinin tamamına ürün gönderiyoruz. Hatta İstanbul'da iyi noktalarda ürünlerimiz satılıyor." açıklamasında bulundu.

Tokat cevizinin kalitesiyle öne çıktığının da altını çizen Mustafa Bilal Özmen, "Tokat ceviz noktasında Türkiye'de önemli yer. Üreticiden ceviz yeşil kabuklu olarak tesisimize geliyor. Tesisimizde bu ürünler kabuğundan ayrıştırılıyor. Kurutma ünitelerinde kurutuluyor. Akabinde dolu-boş kalibrasyon yapıldıktan sonra çuvallı şekilde 20 vilayete sevk ediliyor. Bu işe kırım olarak yeni bir bölüm daha ekledik." ifadelerini de kullandı.
