Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon rakamlarını yorumladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında 3. çeyrek büyüme verileri ile bugün açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, ekonominin 21 çeyrektir kesintisiz devam eden büyüme trendini 2025’in 3. çeyreğinde de sürdürdüğünü vurgulayarak kasım ayı enflasyonunda da umut veren bir tabloyla karşılaşıldığını söyledi.

"Üretime ilişkin umutlarımızı daha da güçlendirdi"

Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte de istikrarlı seyrini koruduğuna vurgu yapan Erdoğan, makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışla üretime ilişkin umutların güçlendiğini de belirtti:

"Kasım ayının ilk günlerinde yılın 9 ayına dair turizm istatistikleri TÜİK tarafından milletimizle paylaşılmıştı. Buna göre, 2025 yılının 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak, 49 milyon 993 bine çıkmıştı. Turizm gelirlerinde ilk 3 çeyrekte 50 milyar doları yakalamıştık. Böylece tüm zamanların üç çeyrek rekorunu kırmıştık.

Pazartesi günü açıklanan büyüme rakamları da oldukça müspet geldi. Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in 3. çeyreğinde de devam ettirmiştir. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4'üncü olduk. G20 ülkeleri arasında da 5'inci sırada yer aldık. Tarımda zirai don ve kuraklık kaynaklı hiç arzu etmediğimiz bir küçülme yaşadık. İnşallah bu yıl yağışların da bol ve bereketli olmasıyla tarımın toparlanmasını bekliyoruz. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış ise üretime ilişkin umutlarımızı daha da güçlendirmiştir. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aşmıştır. Büyüme rakamlarımız milletimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Türkiye'nin isk primindeki düşüşüne de dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) 233 baz puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indiğinin altını çizdi.

"Kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz"

Bugün açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kira enflasyonunda hızlı bir gerileme beklediklerini kaydetti:

"Orada da umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık. Buna göre, kasım ayı enflasyonumuz 0,87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18'ler seviyesine indi. Hizmet enflasyonundaki düşüş ise sürüyor. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizde birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz. Bu güzel haberlerin de ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin hedefi, rotası, izleyeceği güzergah bellidir. Bu hedef, 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Bu hedef, 2028 yılında 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bu hedef, gelecek 3 yıl içinde mal ihracatımızı 375 milyar dolara çıkarmaktır. Bu hedef, yine 3 yıl sonra turizmde 100 milyar dolar gelir elde etmektir. Bu hedef, ülkemize 2 trilyon dolar maliyeti olan terör belasına son vererek Türk ekonomisini şahlandırmaktır."

"1 milyon 100 bin istihdamı koruyacak emekçi ve sanayicimizin yanında olacağız"

KOBİ'lere çalışan başına verilen desteğin 2026 yılı itibarıyla 3 bin 500 liraya çıkarılacağını ifade eden Erdoğan, büyük ölçekli firmaların da dahil edileceği yeni bir programla 1 milyondan fazla istihdamın korunacağına vurgu yaptı:

"Asıl olan esnafın, tüccarın, emeklinin, emekçinin ne dediği ne hissettiğidir. Bu süreçte sadece rakamlara, sadece oranlara bakmıyor, çarşıya, pazara, esnafa, tüccara, reel sektörün kalbinin attığı sanayi bölgelerimize de kulak veriyoruz. Reel sektörden gelen talep ve şikayetleri daima dikkatle dinledik. Bugün de hissiyatımız en üst seviyededir. Kabine toplantımız sonrasında KOBİ'lerimizle ilgili yeni bir müjdemizi paylaştık. Geçen yıl emek yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde başlattığımız koruma programını devam ettiriyoruz. İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize çalışan başına verdiğimiz aylık 2 bin 500 liralık desteği, 2026 senesinde 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Büyük ölçekli firmalarımızı da dahil edeceğimiz yeni programla 1 milyon 100 bin istihdamı koruyacak emekçi ve sanayicimizin yanında olacağız. Yeni programımızın ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."