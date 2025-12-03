İşini severek yaptığını dile getiren Dursun, "Hibe desteğiyle 6 besi danası satın aldım. Bu danaları büyütüp 2024 yılında sattım ve 9 yeni besi danası daha aldım. Bunları da bir sene besledikten sonra bu sene satarak sayıyı 12'ye çıkardım. Bu projeyle kendi işletmemi kurmuş oldum. Hayallerim gerçek oldu. Bölümümü bitirdikten sonra mecburiyetten başka iş yapmadım." diye konuştu.

İşletmesini daha da büyütüp ülkenin tarım ve hayvancılığına katkı sunmak istediğini ifade eden Dursun, şunları kaydetti:

"Tarım çok önemli. 'Milli ekonominin temeli ziraattır' diye bir söz var. Büyükşehirlerden ve yaşamın zor olduğu bölgelerden köye dönüp bu işleri yapmak hem psikolojik olarak hem de kazanç olarak insana iyi geliyor. Bu işi severek yapıyorum. İşim bitse bile bir köşede oturup hayvanların beslenmesini izliyorum. Hayvanlar için modern sulama sistemi de kurdum. Genç yetiştiriciler desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına ve ilgilerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu'na teşekkür ediyoruz."