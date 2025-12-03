2026 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşı 5 aylık enflasyon farkı hesaplama

Memur maaşları temel maaş kalemlerine ek olarak birçok kişisel ve görevle ilgili değişkene bağlıdır:

Derece ve Kademe: Maaşın temelini oluşturan, kıdeme ve eğitime dayalı en önemli faktördür.

Aile Yardımı: Evli olma durumu ve bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı (çocuk sayısına göre maaşa eklenen miktar) maaşı doğrudan etkiler.

Tazminatlar: Özellikle Dil Tazminatı (sınavla belgelenen yabancı dil seviyesine göre) ve Görev Tazminatı (yapılan işin niteliği, riski veya sorumluluğuna göre) net maaş tutarında önemli farklılıklar yaratır.

Yerleşim Yeri: Bulunulan il veya bölgeye göre farklılık gösterebilen ek ödemeler (bölge tazminatı vb.) de maaşa etki edebilir.

Bu nedenlerle, genel maaş tablolarındaki rakamlar, yalnızca ilgili maaş unvanının ortalamasını veya tabanını göstermektedir.