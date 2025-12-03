2026 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşı 5 aylık enflasyon farkı hesaplama

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve öğretmenlerin Ocak 2026'da alacakları zam oranı büyük ölçüde belli olmaya başladı.
Memur maaşları temel maaş kalemlerine ek olarak birçok kişisel ve görevle ilgili değişkene bağlıdır:
Derece ve Kademe: Maaşın temelini oluşturan, kıdeme ve eğitime dayalı en önemli faktördür.
Aile Yardımı: Evli olma durumu ve bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı (çocuk sayısına göre maaşa eklenen miktar) maaşı doğrudan etkiler.
Tazminatlar: Özellikle Dil Tazminatı (sınavla belgelenen yabancı dil seviyesine göre) ve Görev Tazminatı (yapılan işin niteliği, riski veya sorumluluğuna göre) net maaş tutarında önemli farklılıklar yaratır.
Yerleşim Yeri: Bulunulan il veya bölgeye göre farklılık gösterebilen ek ödemeler (bölge tazminatı vb.) de maaşa etki edebilir.
Bu nedenlerle, genel maaş tablolarındaki rakamlar, yalnızca ilgili maaş unvanının ortalamasını veya tabanını göstermektedir.
2 2026 öğretmen maaşı ne kadar olacak?
5 aylık enflasyon farkı ve Toplu Sözleşme zammı oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, Ocak 2026 maaş beklentileri ilgili derece ve kademeler için aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
|Unvan ve Kademe
|Temmuz-Aralık 2025 Maaşı (Güncel)
|Ocak-Temmuz 2026 Maaşı (5 Aylık Fark Sonrası Beklenti)
|Öğretmen (1/4 Derece)
|61.146 TL
|71.877 TL
|Uzman Öğretmen (1/4 Derece)
|67.776 TL
|79.658 TL
Bu hesaplamalar, 5 aylık enflasyon verisine göre belirlenen zam oranlarının yansımasıdır.
3 5 AYLIK ENFLASYON ZAM FARKIYLA MESLEKLERE GÖRE HESAPLANAN MAAŞLAR
|Meslekler
|Güncel Maaş
|5 Aylık Kesinleşen Maaş
|MEMUR
|52.617,00 TL
|61.851,28 TL
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|73.792,00 TL
|86.742,50 TL
|UZMAN DOKTOR
|126.119,00 TL
|148.252,88 TL
|MÜHENDİS
|78.200,00 TL
|91.924,10 TL
|AVUKAT
|73.515,00 TL
|86.416,88 TL
|ŞUBE MÜDÜRÜ
|76.659,00 TL
|90.112,65 TL
|UZMAN ÖĞRETMEN
|67.776,00 TL
|79.658,93 TL
|ÖĞRETMEN
|61.146,00 TL
|71.877,12 TL
|PROFESÖR
|111.348,00 TL
|130.889,57 TL
|BAŞKOMİSER
|74.490,00 TL
|87.563,00 TL
|POLİS MEMURU
|68.084,00 TL
|80.032,74 TL
|HEMŞİRE
|61.759,00 TL
|72.597,70 TL
|VAİZ
|63.916,00 TL
|75.133,26 TL
|TEKNİSYEN
|54.547,00 TL
|64.120,00 TL