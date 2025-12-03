ARA
  2026 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşı 5 aylık enflasyon farkı hesaplama

2026 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşı 5 aylık enflasyon farkı hesaplama

Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026'da öğretmen ve uzman öğretmen maaşlarına yapılacak zammın alt sınırı büyük ölçüde belli oldu. Peki 2026 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşı 5 aylık enflasyon farkı hesaplama


Son Güncellenme:
2026 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşı 5 aylık enflasyon farkı hesaplama

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve öğretmenlerin Ocak 2026'da alacakları zam oranı büyük ölçüde belli olmaya başladı.  

Memur maaşları temel maaş kalemlerine ek olarak birçok kişisel ve görevle ilgili değişkene bağlıdır:

Derece ve Kademe: Maaşın temelini oluşturan, kıdeme ve eğitime dayalı en önemli faktördür.

Aile Yardımı: Evli olma durumu ve bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı (çocuk sayısına göre maaşa eklenen miktar) maaşı doğrudan etkiler.

Tazminatlar: Özellikle Dil Tazminatı (sınavla belgelenen yabancı dil seviyesine göre) ve Görev Tazminatı (yapılan işin niteliği, riski veya sorumluluğuna göre) net maaş tutarında önemli farklılıklar yaratır.

Yerleşim Yeri: Bulunulan il veya bölgeye göre farklılık gösterebilen ek ödemeler (bölge tazminatı vb.) de maaşa etki edebilir.

Bu nedenlerle, genel maaş tablolarındaki rakamlar, yalnızca ilgili maaş unvanının ortalamasını veya tabanını göstermektedir.

2 2026 öğretmen maaşı ne kadar olacak?

2026 öğretmen maaşı ne kadar olacak?

5 aylık enflasyon farkı ve Toplu Sözleşme zammı oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, Ocak 2026 maaş beklentileri ilgili derece ve kademeler için aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Unvan ve KademeTemmuz-Aralık 2025 Maaşı (Güncel)Ocak-Temmuz 2026 Maaşı (5 Aylık Fark Sonrası Beklenti)
Öğretmen (1/4 Derece)61.146 TL71.877 TL
Uzman Öğretmen (1/4 Derece)67.776 TL79.658 TL

Bu hesaplamalar, 5 aylık enflasyon verisine göre belirlenen zam oranlarının yansımasıdır.

3 5 AYLIK ENFLASYON ZAM FARKIYLA MESLEKLERE GÖRE HESAPLANAN MAAŞLAR

5 AYLIK ENFLASYON ZAM FARKIYLA MESLEKLERE GÖRE HESAPLANAN MAAŞLAR

 

MesleklerGüncel Maaş5 Aylık Kesinleşen Maaş
MEMUR52.617,00 TL61.851,28 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ73.792,00 TL86.742,50 TL
UZMAN DOKTOR126.119,00 TL148.252,88 TL
MÜHENDİS78.200,00 TL91.924,10 TL
AVUKAT73.515,00 TL86.416,88 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ76.659,00 TL90.112,65 TL
UZMAN ÖĞRETMEN67.776,00 TL79.658,93 TL
ÖĞRETMEN61.146,00 TL71.877,12 TL
PROFESÖR111.348,00 TL130.889,57 TL
BAŞKOMİSER74.490,00 TL87.563,00 TL
POLİS MEMURU68.084,00 TL80.032,74 TL
HEMŞİRE61.759,00 TL72.597,70 TL
VAİZ63.916,00 TL75.133,26 TL
TEKNİSYEN54.547,00 TL64.120,00 TL
