Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman? Başvurular başladı mı?

KPSS puanıyla yapılacak olan Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ataması, hastanelerin ve birinci basamak sağlık kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Başvuru Takvimi: "Gözler ÖSYM'de"
Bakanlık tarafından onaylanan kadro ihdasının ardından süreç ÖSYM kanalıyla yürütülecek.
Kılavuz Beklentisi: Tercih kılavuzunun Nisan 2026 ayının ilk yarısında yayımlanması öngörülüyor.
Başvuru Şekli: Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile tercih işlemlerini gerçekleştirecekler.
Mülakat Var mı? Bu alımlar "merkezi atama" kapsamında olduğu için herhangi bir mülakat yapılmayacak; tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.
Branş ve Kadro Dağılımı (Tahmini)
26 bin 673 kişilik kontenjanın aslan payının her yıl olduğu gibi hemşire ve tekniker kadrolarına ayrılması bekleniyor. Geçmiş dönem verileri ışığında muhtemel dağılım:
|Branş
|Tahmini Kontenjan
|Hemşire
|12.000 - 14.000
|Ebe
|2.500 - 3.000
|Sağlık Teknikeri (Tüm Branşlar)
|6.000 - 7.000
|Destek Personeli / Şoför
|1.500 - 2.000
|Diyetisyen / Psikolog / Fizyoterapist
|1.000 - 1.500
Başvuru Şartları Neler?
Adayların tercih yapabilmesi için aşağıdaki temel kriterleri sağlaması gerekiyor:
KPSS Puanı: 2024-KPSS Lisans, Ön Lisans veya Ortaöğretim sınavlarından birine girmiş ve puanı hesaplanmış olmak.
Mezuniyet: Tercih edilecek pozisyonun gerektirdiği bölümden, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla mezun olmak.
Emeklilik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Sözleşme Durumu: 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında çalışanların, istifa sonrası "1 yıl bekleme" şartına dikkat etmesi (istisnalar hariç) gerekmektedir.
Adaylar İçin Kritik İpucu
Tercih yaparken sadece şehir bazlı değil, hastane bazlı (Şehir Hastanesi, Eğitim Araştırma veya Devlet Hastanesi) çalışma koşullarını araştırmanız, uzun vadeli kariyer memnuniyetiniz için önemlidir. Ayrıca, önceki yılların taban puanlarını inceleyerek "ölü tercih" yapmaktan kaçınmalısınız.