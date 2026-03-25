Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman? Başvurular başladı mı?

Başvuru Şartları Neler?

Adayların tercih yapabilmesi için aşağıdaki temel kriterleri sağlaması gerekiyor:

KPSS Puanı: 2024-KPSS Lisans, Ön Lisans veya Ortaöğretim sınavlarından birine girmiş ve puanı hesaplanmış olmak.

Mezuniyet: Tercih edilecek pozisyonun gerektirdiği bölümden, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla mezun olmak.

Emeklilik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Sözleşme Durumu: 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında çalışanların, istifa sonrası "1 yıl bekleme" şartına dikkat etmesi (istisnalar hariç) gerekmektedir.

Adaylar İçin Kritik İpucu

Tercih yaparken sadece şehir bazlı değil, hastane bazlı (Şehir Hastanesi, Eğitim Araştırma veya Devlet Hastanesi) çalışma koşullarını araştırmanız, uzun vadeli kariyer memnuniyetiniz için önemlidir. Ayrıca, önceki yılların taban puanlarını inceleyerek "ölü tercih" yapmaktan kaçınmalısınız.