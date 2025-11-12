Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı: iscisonuc.saglik.gov.tr işçi alımı kura sonucu sorgulama

Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 sürekli işçi alımı için merakla beklenen kura çekilişi, bugün canlı yayınla tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren canlı yayında, 11 farklı il için kura çekilişi gerçekleştirildi ve istihdam edilecek isimler belirlendi.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kura Tamamlanma: 12 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen kura çekimi süreci tamamlanmıştır.
Sonuç Açıklanma Zamanı: Kura çekimi tamamlandıktan sonra, kura sonuçları aynı gün (12 Kasım 2025) saat 17.00’den sonra ilan edilmiştir.
Sonuç Adresi: Asil ve yedek aday listelerine, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Kura Sonucu Yerleştirilen Adaylara Önemli Duyuru
|Durum
|Yapılacak İşlem/Sonuç
|Asıl Adayın Görevini Kabul Etmemesi
|İstenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar yerleştirme hakkını kaybeder.
|Asıl Adayın Şartları Taşımaması
|Süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenler atanamaz.
|Asıl Adayın İşe Başlamaması
|Ataması yapılıp, uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar yerine yeni atama yapılır.
|Yedek Adayların Devreye Girmesi
|Yukarıdaki sebeplerle boşalan kadrolara, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle, aranan şartları taşıyan adaylar atanabilecektir.