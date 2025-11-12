Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı: iscisonuc.saglik.gov.tr işçi alımı kura sonucu sorgulama

ARA
Bugün, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilecek olan 2.764 sürekli işçi alımı için merakla beklenen kura çekimi süreci başarıyla tamamlandı. İşte iscisonuc.saglik.gov.tr işçi alımı kura sonucu sorgulama


Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 sürekli işçi alımı için merakla beklenen kura çekilişi, bugün canlı yayınla tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren canlı yayında, 11 farklı il için kura çekilişi gerçekleştirildi ve istihdam edilecek isimler belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kura Tamamlanma: 12 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen kura çekimi süreci tamamlanmıştır.

Sonuç Açıklanma Zamanı: Kura çekimi tamamlandıktan sonra, kura sonuçları aynı gün (12 Kasım 2025) saat 17.00’den sonra ilan edilmiştir.

Sonuç Adresi: Asil ve yedek aday listelerine, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

Kura Sonucu Yerleştirilen Adaylara Önemli Duyuru

DurumYapılacak İşlem/Sonuç
Asıl Adayın Görevini Kabul Etmemesiİstenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar yerleştirme hakkını kaybeder.
Asıl Adayın Şartları TaşımamasıSüresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenler atanamaz.
Asıl Adayın İşe BaşlamamasıAtaması yapılıp, uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar yerine yeni atama yapılır.
Yedek Adayların Devreye GirmesiYukarıdaki sebeplerle boşalan kadrolara, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle, aranan şartları taşıyan adaylar atanabilecektir.
0
