Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve branş dağılımı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, şartları ve kılavuz bilgileri araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 26 bin 673 personel alımı yapılacağı kesinleşti. Başvuru süreci ve şartlara dair tüm bilgiler, Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile ÖSYM sayfası üzerinden takip edilebilecek. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? İşte Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve branş dağılımı!
1 SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.
2 KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?
Acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek. Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
3 SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Bakanlık yetkilileri, başvuru kılavuzu ve tarihleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde resmi açıklamaların yapılacağını ifade etti. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve ÖSYM duyuruları ile başvuru süreci takip edilebilecektir.
4 SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:
Branş Adı
Alınacak Personel Sayısı
Uzman Doktor
22.983
Doktor
3.652
Diyetisyen
1
Ebe
9
Hemşire
2
Sağlık Teknikeri
25