Sendikalar 1 Mayıs'ı yurdun dört bir yanında kutlayacak

Geçen yıl 1 Mayıs programını İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenleyen TÜRK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs'ta Edirne'de olacak.

Gelir vergisi oranları, örgütlenmenin önündeki engeller, taşeron işçilik, ekonomik koşulların çalışanlar üzerindeki etkisi başta olmak üzere çalışma hayatının sorunlarının gündeme taşınacağı programda, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay alandakilere hitap edecek. Geçen yıl 1 Mayıs'ı Rize'de ÇAYKUR işçileriyle kutlayan HAK-İŞ, bu yıl Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'da program düzenleyecek.

Programda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, güvencesiz ve sendikasız çalışma, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına yönelik talepler ile Gazze başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki insanlık dramının da aralarında olduğu konuları dile getirecek. 1 Mayıs'ı İstanbul'da kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK, bu yıl da İstanbul'da olacak.

Kadıköy İskele Meydanı'ndaki kutlama programına, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği de (TTB) kitlesel olarak katılacak. Geçen yıl 1 Mayıs'ta Ankara'da ayrı meydanlarda program düzenleyen memur konfederasyonlarından Memur-Sen bu yıl Çorum'da, Türkiye Kamu-Sen ise Çanakkale'de talep ve görüşlerini dile getirecek.

İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı

İşçilerin, günlük çalışma süresinin fazlalığına karşı küresel dayanışması ve mücadelesinin sonucu ortaya çıkan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi farklı adlarla resmi olarak kutlanıyor. Tarihi 1890'lı yıllara uzanan işçi bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman çalışanlarınca kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912'de yapıldı.

2009'da resmi tatil ilan edildi

Osmanlı'nın ardından, Cumhuriyet döneminde Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde 1 Mayıs 1922'de Ankara'da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu. Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.