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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 personel alacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 14 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 personel alacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Genel Müdürlük, pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve hava trafik emniyeti elektronik personeli olmak üzere toplam 14 personel alacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adreslerinden yapabilecek.

Bugün başlayan başvurular 14 Eylül'e kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecek.

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