TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesi 2026: Başvuru ve kura tarihi belli oldu! Fiyatlar ne kadar olacak?

TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 15 bin kiralık konut projesinde başvuru süreci, kura takvimi ve konutların kira bedelleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeye ilişkin yaptığı son açıklamalarla birlikte başvuruların başlayacağı dönem ve kura sürecine dair ayrıntılar da netleşmeye başladı.
Peki, TOKİ İstanbul 25 bin kiralık konut projesi için başvurular ne zaman başlayacak? 15 bin konut için kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kiralık konutların aylık kira bedeli ne kadar olacak? İşte projeye ilişkin merak edilen detaylar...
1 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinin başvuru tarihine ilişkin bilgi verdi.
Erdoğan, başvuruları 14 Eylül’de başlatmayı planladıklarını belirtti.
2 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut kura tarihi ne zaman?
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesi için kura takvimi de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk bin kiralık konutun kurasının ekim ayında çekileceğini kaydetti.
3 TOKİ İstanbul kiralık konut fiyatları ne kadar olacak?
Kiralık konutların fiyatlarının ne kadar olacağı da araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutların piyasa rayiçlerinin altında belirlenen fiyatlarla vatandaşlara kiralanacağını ifade etti.
4 TOKİ kiralık konut projesinden kimler yararlanabilecek?
Projede dar gelirli ailelerin yanı sıra emekliler, memurlar, engelliler ve kentsel dönüşüm kapsamında yer alan vatandaşlara özel kontenjan ayrılması bekleniyor.
5 TOKİ kiralık konutlarda oturma süresi kaç yıl olacak?
Konutlar, belirlenen hak sahiplerine üç yıllığına kiraya verilecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından mevcut kiracıların evlerden çıkması gerekecek. Boşalan konutlar, bakım ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeni hak sahiplerine tahsis edilecek.