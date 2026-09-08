TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesi 2026: Başvuru ve kura tarihi belli oldu! Fiyatlar ne kadar olacak?

TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 15 bin kiralık konut projesinde başvuru süreci, kura takvimi ve konutların kira bedelleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeye ilişkin yaptığı son açıklamalarla birlikte başvuruların başlayacağı dönem ve kura sürecine dair ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Peki, TOKİ İstanbul 25 bin kiralık konut projesi için başvurular ne zaman başlayacak? 15 bin konut için kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kiralık konutların aylık kira bedeli ne kadar olacak? İşte projeye ilişkin merak edilen detaylar...