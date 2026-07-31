Rotasında ABD ve veri merkezleri var

Enerji alanında geliştirdiği yüzer santral modeliyle dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren Karadeniz Holding, küresel büyüme stratejisini hızlandırdı. Karadeniz Holding bugün Gana, Gabon, Senegal, Mozambik, Fildişi Sahili, Sierra Leone, Sudan, Gine, Irak, Brezilya, Guyana, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Küba ve Yeni Kaledonya olmak üzere toplam 15 ülkeye elektrik sağlayan şirket, mevcut kapasitesini büyütürken yeni yatırımlarında rotayı ABD'ye çevirdi. Yapay zeka ve veri merkezlerinin hızla artan enerji ihtiyacını fırsata dönüştürmeyi hedefleyen holding, aynı zamanda Latin Amerika, Afrika ve Akdeniz'de yeni projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin planlama aşamasındaki 15 bin MW’lık yeni kapasitesinde önceliğin ABD’de olduğunu söyleyen Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, özellikle yapay zeka yatırımlarının hızlandırdığı veri merkezi projelerinin devasa elektrik talebi oluşturduğunu belirterek, "Özellikle yapay zeka altyapısını oluşturan hyperscaler veri merkezleri tek başına 500 MW’a ulaşan elektrik gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu potansiyeli önceden gördüğümüz için operasyonel adımlarımızı erkenden attık ve ABD'nin Texas eyaletindeki Brownsville'de kendi tersanemizi satın aldık" diyor.

AI kaynaklı elektrik talebi artıyor

COVID-19 sonrası enerji yatırımlarındaki durgunluk, yükselen faizler, enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle dünyada yeni enerji yatırımlarının yavaşladığını ifade eden Yılmaz, buna karşın yapay zeka kaynaklı elektrik talebinin hızla arttığını söylüyor. Önümüzdeki 10-20 yılda küresel elektrik talebinin iki katına çıkmasının beklendiğini belirten Yılmaz, "Dünyada bu talebi karşılayacak türbin, makine ve iletim hattı üretim kapasitesi bulunmuyor. Biz bu darboğazı çok önceden öngördük ve küresel devlerle uzun vadeli stratejik anlaşmalar yaptık. 2032 yılına kadar üretilecek kritik türbin ve makinelerin neredeyse tamamını güvence altına aldık. Böylece 10 bin MW’tan fazla hazır kapasiteyi şimdiden garanti altına aldık. Bu ekipman erişimi bize önemli bir küresel avantaj sağlayacak" diye anlatıyor.

Mevcut kapasite 10 bin MW’a çıkıyor

Karadeniz Holding'in bugün aktif olarak çalışan filosu yaklaşık 8 bin 500 megavat üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Devam eden yatırımlarla birlikte birkaç ay içinde 1.500 MW’lık ilave kapasitenin devreye alınarak, toplam kurulu gücün 10 bin MW’A ulaşması planlanıyor. Bununla da sınırlı kalmayacaklarını ifade eden Yılmaz, "Mevcut filomuz zaten 10 bin MW seviyesine geliyor. Bunun üzerine ilave 10 bin MW’lık yeni alım yaptık ve bunların inşasını sürdürüyoruz. Bu kapasiteyi ağırlıklı olarak ABD’deki veri merkezlerinin enerji ihtiyacı için hazırlıyoruz. Dünyadaki veri merkezi yatırımlarının yüzde 95'i bugün ABD'de yoğunlaşıyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca odağımız tamamen bu proje olacak" diye ekliyor.

Texas yatırımı ile büyüme hamlesi

ABD'deki büyüme planı kapsamında Texas Brownsville'deki tersane yatırımını tamamlayan Karadeniz Holding, burada powership üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Yılmaz, "Brownsville'deki tesis daha önce Singapurlu bir şirkete aitti. Bizim geliştirdiğimiz yüksek katma değerli powership konsepti açısından son derece stratejik bir yatırım oldu" ifadelerini kullanıyor. Şirket yeni pazarlarda da büyümesini sürdürüyor. Tunus'ta ilk kez özel sektör aracılığıyla elektrik temini için açılan ihalede Karadeniz Holding 400 MW’lık teklif vermiş durumda. Şu anda tüm ekip Tunus'ta kontrat detaylarını tamamlamak için çalışıyor.

Öte yandan Latin Amerika'da Küba, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Guyana ve Ekvador'da faaliyet gösteren şirket, son dönemde Meksika ve Kosta Rika ihalelerini de kazanmış bulunuyor. Yılmaz, "Meksika'da 250 megavat, Kosta Rika'da ise 130 megavatlık iki yeni ihale kazandık. Özellikle Meksika'nın Baja California ve Yucatán bölgelerinde enerjiye çok ciddi ihtiyaç bulunuyor" diye konuştu.

Holdingin dikkat çeken projelerinden biri de Yeni Kaledonya. Başlangıçta kara santrali olarak planlanan proje, şirketin önerisiyle yüzer santral modeline dönüştürülmüş bulunuyor. Yılmaz, bu proje ile ilgili, "Önce üç yıllık geçici kontrat aldık. Şart, ana ihaleyi kazanmamız halinde sürenin 15 yıla uzatılmasıydı. İhaleyi de biz kazandık. Bugün gemimiz Yeni Kaledonya'da 15 yıl boyunca hizmet verecek" diyor.

Venezuela'ya Lifeship teklifi

Karadeniz Holding, 6 Şubat depremlerinde kullanılan Lifeship gemilerini Venezuela'ya da göndermeye hazırlanıyor. Yılmaz, "Venezuela'da yaşanan 7'nin üzerindeki depremin ardından özellikle kıyı bölgelerinde ciddi barınma ihtiyacı oluştu. Gerekli uluslararası izinlerin alınması halinde Lifeship gemilerimizi bölgeye göndermek istiyoruz. Atlantik geçişi yaklaşık 3-4 hafta, yani 28 gün sürüyor. Şu anda Venezuela'nın resmi yanıtını bekliyoruz" diyor.

Yıllık 59 bin 400 DWT’lik inşa kapasitesi

Karadeniz Holding, operasyonlarını Yalova'daki Karmarine Tersanesi'nin yanı sıra Sedef ve Hatsan tersaneleriyle yürütüyor.

2015 yılında kurulan Karmarine, 104 bin 850 metrekare alan üzerinde faaliyet gösteriyor. Tersanede 9 bin metrekare imalat ve bakım alanı ile 12 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Yıllık 59 bin 400 DWT gemi inşa kapasitesine sahip tesiste 196 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde gemilerin inşa, bakım ve onarımı yapılabiliyor. İki iskelesi bulunan tersane, Powership filosunun inşa, bakım ve dönüşüm süreçlerinde önemli rol üstleniyor.