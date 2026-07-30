Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, mağaranın turizm potansiyeli ve ziyaretçi rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karayılmaz, Gökgöl Mağarası'nın sadece Zonguldak'ın değil, Türkiye'nin de gözde ziyaret noktalarından biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gökgöl Mağarası ülkemizin, sadece Zonguldak'ın değil, ülkemizin de önemli ziyaret merkezlerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. İnsanlara çok cazip geliyor. Ben hep şunu söylemişimdir; insanlar Zonguldak'a neden gelmeli? İşte Gökgöl'ünü görmeli, doğasını görmeli, denizi görmeli, hepsini burada yaşamalı. Dolayısıyla Gökgöl Mağarası da ciddi bir misafir akışıyla birlikte bizimle yaşamaya devam ediyor."