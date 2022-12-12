ARA
Bist 100
5203,88
3,97%
Bist 100
Dolar/TL
18,6429
-0,0027%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7116
0,3904%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0573
0,3745%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1075,26
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜİK 10 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sınavla 10 uzman yardımcısı istihdam edecek.

12 Aralık 2022 | 09:22
0
TÜİK 10 uzman yardımcısı alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirilecek.

Üniversitelerin mezun olduğu ilgili bölümlerine göre şartları sağlayan adayların, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve TÜİK (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde yayımlanacak sınav ilanını inceleyerek, başvurularını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapmaları gerekiyor.

Alınacak 10 personelin belirleneceği sınavın yeri, zamanı ve başvuru şartları yayımlanacak ilanda belirtilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1075,26 -0,18%
  • ALTIN ONS 1793,94 -0,17%
  • BIST 100 5203,88 3,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6429 -0,0027%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7116 0,3904%
  • EURO/USD 1,0573 0,3745%
  • INGILIZ STERLINI 1,22831 0,20967%
  • JAPON YENI 136,823 0,154%
  • KANADA DOLARI 1,36582 0,07767%
  • RUS RUBLESI 62,815 -0,9227%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL