TÜİK'ten personel alımı ilanı: Son başvuru tarihi 4 Kasım

TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ile Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
- e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısının "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren elektronik olarak yapılacak başvurular 4 Kasım saat 18.00'de sona erecek.
- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabilecek. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.
- Sınava katılacakların listesi kurumun internet sitesi "www.tuik.gov.tr" adresinde 15 Kasım'da ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabilecek.
- Uygulamalı ve sözlü sınavın sonuçları, Kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de erişebilecek.