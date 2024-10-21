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TÜİK'ten personel alımı ilanı: Son başvuru tarihi 4 Kasım

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı için sınav yapacak.

21 Ekim 2024 | 09:00
Son Güncellenme: 21 Ekim 2024 | 09:00
TÜİK'ten personel alımı ilanı: Son başvuru tarihi 4 Kasım

TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ile Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

  • e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısının "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren elektronik olarak yapılacak başvurular 4 Kasım saat 18.00'de sona erecek.
  • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabilecek. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.
  • Sınava katılacakların listesi kurumun internet sitesi "www.tuik.gov.tr" adresinde 15 Kasım'da ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabilecek.
  • Uygulamalı ve sözlü sınavın sonuçları, Kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de erişebilecek.
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Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
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