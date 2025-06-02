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TÜRK-İŞ'ten zam açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri resmen başladıktan bu yana üç ay geçtiğini, belirterek, "Ancak bugün itibarıyla hükümetten hala bir ücret teklifi gelmemiştir." dedi.

02 Haziran 2025 | 18:15
TÜRK-İŞ'ten zam açıklaması

TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu üyeleri, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ve sendika üyelerinin katılımıyla TÜRK-İŞ binası önünde Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Üyeler adına açıklamayı gerçekleştiren TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, toplu iş sözleşmeleri sürecinde gelinen noktayı ve belirsizliği paylaşmak üzere toplandıklarını belirterek, 600 bine yakın kamu işçisinin alın terini, emeğini ve çocuklarının geçimini temsil ettiklerini söyledi.

Şubat ayında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak hükümete ilettikleri ortak teklifte, enflasyon karşısında ezilen ücretlerin insanca yaşam seviyesine çekilmesi, sosyal hakların güncellenmesi, kamu işçisinin refahının artırılması gibi makul, gerekçeli talepler sunduklarını aktaran Ağar, şöyle devam etti:

"Ancak gelin görün ki bugün 2 Haziran olduğu halde, aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir. Görüşmeler başlamış olsa da masada hala boş bir sayfa duruyor. Bu sessizlik sadece masadaki bizleri değil evinde, mutfağında tencereyi kaynatmaya çalışan yüz binlerce işçi kardeşimizi de tedirgin etmektedir. Buradan hükümete sesleniyoruz; kamu işçisinin alın terini görmezden gelemezsiniz. Üç ay boyunca susmak, bu emeği yok saymaktır. Bu masada işçinin sabrını sınayan bir anlayış değil, sosyal diyaloğa dayalı şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istiyoruz."

Ağar, bu konuda her zaman yapıcı olduklarını belirterek, "Ama bilinmelidir ki hakkımızı alana kadar da kararlı olacağız." ifadesini kullandı.

Toplu sözleşmesinin lütuf değil anayasal bir hak olduğunu dile getiren Ağar, "Bu hakkın gereği olan ücret teklifinizi bir an önce masaya koyun. Aksi halde işçi sınıfının sabrı taşar, bu sabır sokakta ses bulur. Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri resmen başladıktan bu yana üç ay geçti. Bizler bu sürece iyi niyetle, çözüm odaklı bir yaklaşımla, ortak akılla katkı verdik. Emekçinin alın terini, ailesinin geçimini, çocuklarının geleceğini düşünerek masaya oturduk. Ancak bugün itibarıyla hükümetten hala bir ücret teklifi gelmemiştir." diye konuştu. AA

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Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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