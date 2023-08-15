ARA
Bist 100
7690,75
-0,6%
Bist 100
Dolar/TL
27,0598
0,0709%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5861
0,346%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0925
0,1747%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1659
0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ücretli çalışan sayısı haziranda arttı

Ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artış göstererek 14 milyon 925 bin 783 kişiye çıktı.

15 Ağustos 2023 | 10:54
0
Ücretli çalışan sayısı haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran 2022'de 14 milyon 611 bin 38 iken bu yıl haziranda yüzde 2,2 artışla 14 milyon 925 bin 783 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,4 azalırken inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,8 arttı.

- Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 azalırken ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış kaydetti.
 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1659 0,04%
  • ALTIN ONS 1906,9 -0,03%
  • BIST 100 7690,75 -0,6%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0598 0,0709%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5861 0,346%
  • EURO/USD 1,0925 0,1747%
  • INGILIZ STERLINI 1,27325 0,35824%
  • JAPON YENI 145,403 -0,108%
  • KANADA DOLARI 1,34819 0,1575%
  • RUS RUBLESI 97,625 0,6443%
Günün En Çok Okunanları
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Benzine yeni zam geliyor
Benzine yeni zam geliyor
Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklık 10 derece artacak
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Benzine yeni zam geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL