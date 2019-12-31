Alternatif yollarla durumu kurtaracak
İhracat ve ithalattaki gelişmelerden direkt etkilenen lojistik sektörü için 2019 yılı, ithalatta frene basılması ve dolu giden konteynırların boş dönmesi nedeniyle yükselen maliyet baskısının yoğun yaşandığı bir yıl oldu.
Avrupa pazarında artan boş dönüşlere karşılık Türk taşımacılar çareyi alternatif pazarlarda arıyor.
Bu doğrultuda gerçekleştirilen işbirlikleriyle hem Orta Asya yönünde taşımacılık kapasitesinin arttırılması hem de Afrika pazarlarına yönelik çözümlerin yaygınlaştırılması önümüzdeki dönemde de sektörün gündeminde önemli bir yer tutacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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