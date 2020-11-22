2. elde 2021 beklentileri… Mart 2020’den itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, diğer sektörleri olduğu gibi otomotiv sektörünü de büyük oranda etkiledi. Dev markalar üretime ara vermek zorunda kalırken, sıfır araçların üretilmesinde yaşanan sorunlar, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tüketicileri ikinci el piyasasına yönlendirdi. Sektörün 2021 beklentileri de talebin devam edeceği yönünde.

ARAM EKİN DURAN

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1-14 Kasım 2020 tarihli sayıdan

İki yıl önce, Ağustos 2018’de patlak veren kur artışı ve devamında faizlerde yaşanan yükseliş, son iki yıldır sıfır araç fiyatlarını yukarı çıkardı. Bununla birlikte, döviz kontratlarının yerini TL kontratların almasıyla, her ölçekten şirketin başvurduğu önemli bir çözüm olan ‘operasyonel’ yani bakım onarım, yedek araç, acil yardım, muayene gibi operasyonel hizmetleri de içinde barındıran uzun dönemli kiralama sektörü, çareyi kiradan dönen araçları yeniden kiralamada buldu.

Mart 2020’den itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, diğer sektörleri olduğu gibi otomotiv sektörünü de büyük oranda etkiledi. Dev markalar üretime ara vermek zorunda kalırken, sıfır araçların üretilmesinde yaşanan sorunlar, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tüketicileri ikinci el piyasasına yönlendirdi.

Sektörde oluşan talep fazlasına döviz kurlarındaki yükseliş de eklenince, ikinci el otomobil fiyatları yüzde 20-30 oranında zamlandı.

FİNANSMANA ERİŞİMİN ÖNEMİ *

Salgının ilk ayları olarak kabul edeceğimiz nisan ve mayısta tüm sektörlerde olduğu gibi ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışında da bir daralma yaşandı. Nisan ayında satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 daralırken, mayıs ayında bu oran yüzde 25 seviyesine geriledi. Haziran ayında normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmaya, hatta rekor seviyesinde satış adetleri gelmeye başladı.

Salgının ilk aylarında satış anlamında beklenen seviyeler yaşanmasa da tüketiciler ciddi bir araştırma dönemine girdi. Faizler yüksek seyrettiğinde tüketici finansmana erişemiyor ve satış adetleri düşüyor. Bunun en güzel örneğini normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı haziran ayında getirilen faiz indirimleri döneminde görüldü. Salgın nedeniyle daralan otomotiv pazarına destek amacıyla kamu bankaları ikinci el binek araç ve ticari araç satın alacaklar için yüzde 0,82 faiz oranı ve azami altı ay ödemesiz toplam 60 ay vadeli kredi imkanı getirmişti.

Azami limit 150 bin TL olan kredi paketi ikinci el pazarını hareketlendirdi. Haziran ayında neredeyse 950 bin, temmuz ayında ise 872 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti ve bunlar şu zamana kadarki rekor satış adetleri olarak öne çıktı.

TALEP DEVAM EDECEK *

Döviz kurundaki artış da sıfır otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen önemli bir etken. Sıfır otomobil fiyatlarına endeksli olarak ikinci el otomobil fiyatları da artıyor ancak burada döviz kurundan daha önemli olan finansmana erişim. Sektör temsilcileri, tüketiciler finansmana eriştiği sürece otomobile olan talebin devam edeceğini öngörüyor.

AYDIN ERKOÇ / MOTORLU ARAÇ SATICILARI FEDERASYONU (MASFED) BAŞKANI

“5 MİLYON ARAÇ KAYITDIŞI SATILDI” *

“İkinci el otomotiv sektörü katma değer yaratan, dövi¬zin ülke içinde kalmasına destek veren, milyonlarca kişiye istihdam sunan ve sanayisinden noterine, mali- yesinden finans kurumlarına kadar yaklaşık 45 sektöre girdi sağlayan büyük bir sektördür. Ancak sektörde bir kayıt dışılık sorunu var. 2019 verilerine göre Türkiye’de 8 milyon 600 bin araç el değiştirmiş.

Bunun 1,5 milyonu bayiler ve araç alım satımı yapan esnaf ve tüccarlar, bir milyona yakını ise gerçek tüketiciler tarafından gerçekleşmiş. Ancak geri kalan 5 milyona yakın araç ayaküstü araba alıp satanlar tarafından yapı-lıyor; kayıtlı olmadıkları için bunun vergisini de ödemiyorlar. Bugün fiyatların yükselmesinin en büyük sebebi ne yazık ki bu kayıt dışılık. Bunun önüne geçilmediği sürece fiyatların yükselmesine engel olamayız.”

GARENTA VE İKİNCİYENİ.COM “İŞ HACMİNİ 10 MİLYAR TL’YE ÇIKARACAĞIZ” *

Türkiye’nin en köklü otomotiv şirketlerinden Çelik Motor’un markası olarak 2014 yılında kurumsal müşterilerin yanında bireysel müşterilere de hizmet vermeye başlayan ikinciyeni.com, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek online açık artırma sistemiyle ikinci el otomobillerin yeni sahipleriyle buluşmasını sağlıyor. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız ile yeni dönem planlarını konuştuk:

Şirket olarak müşterilerinize verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz?

Tam dijital altyapımız sayesinde platformumuz üzerinden online açık artırma yöntemiyle ikinci el otomobil satışı gerçekleştiriyoruz. Her hafta yaklaşık altı açık artırmada ortalama 230 otomobil yeni sahipleriyle buluşuyor. Buna ek olarak, ‘Hemen Al’ seçeneği üzerinden açık artırmalara katılmak istemeyen müşterilerimiz, burada sunulan otomobillere anında sahip olabiliyor. İkinciyeni.com olarak 2020’de bir ilki daha gerçekleştirdik ve platformumuz üzerinden satılan araçların noter satış tutarını kullanıcılarımızla ücretsiz olarak paylaşmaya başladık.

Yeni dönemde farklı hizmetleri devreye alıyor musunuz?

Kasım ayının başında yepyeni bir sistemi devreye almanın heyecanı içindeyiz. Dijital altyapımızı fiziksel dünyayla birleştirecek bu projemizde yer alacak bayilerimiz ile daha da yaygınlaşmayı ve büyümeyi hedefliyoruz.

Bayilik sistemi sayesinde müşterilerimiz, ikinciyeni.com’da gördüğü bir otomobili fiziksel olarak bayide inceleme şansı da bulacak. Yeni bayilik yapısıyla bayilerimizdeki araçların satışını 24 saat içerisinde gerçekleştirebileceğiz. Bayilik sistemiyle beş yıl içinde 100 bayiye ulaşmayı ve iş hacmimizi 10 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz.

2020’yi ne kadarlık bir büyüme ile kapatmayı hedefliyorsunuz?

2020 yılında ciro hacmimizi yüzde 82 artırmayı ve platformumuz üzerinden 20 binden fazla aracın satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Dijital altyapımıza yatırımlarımızı sürdürerek bayilik modeliyle fiziksel dünyayla da buluşmayı ve bayilik sistemiyle satışlarımızı uzun vadede altı kat artırmayı hedefliyoruz.

SAHİBİNDEN.COM “62,7 MİLYON KULLANICI İLE REKOR KIRDIK” *

Aksoy Group bünyesinde 2000 yılında kurulan sahibinden.com, bugün 62 milyonun üzerinde kullanıcısını on farklı kategoride 5 milyondan fazla ilan ile buluşturuyor. sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş ile yeni dönem planlarını konuştuk:

Şirket olarak müşterilerinize verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz?

Temelde alıcı ve satıcıyı bir araya getiren bir ilan ve alışveriş platformuyuz. Emlak ve vasıta en fazla ilan verilen ve arama yapılan kategorilerimiz. Bu iki kategoride sunduğumuz Emlak360 ve Oto360 adındaki iki yeni hizmetle, kullanıcılarımız ihtiyaç duydukları tamamlayıcı ürün ve servislere tek başlık altından erişebiliyor.

Yeni dönemde farklı hizmetleri devreye alıyor musunuz?

Kullanıcılarımıza, aldığımız detaylı ilan bilgileri sayesinde çok sayıda filtre ile detaylı arama deneyimi sunuyoruz. Ayrıca kullanıcıların baktıkları ilanlar/yaptıkları aramalar/ satın alma gibi davranışlarını inceleyerek analiz eden ve bu doğrultuda kullanıcılara ilgilenebilecekleri ilanların önerilmesi, sesli komutlarla uygulamayı kullanabilme, yapılan aramayı kaydederek daha sonra bu kriterlere uygun ilan bulunduğunda sistemin bilgi verdiği ‘Favori Aramalarım’ gibi birçok hizmet geliştirdik.

Gayrimenkul alanında, emlak ilanlarının içindeymişçesine gezilebildiği ‘3 Boyutlu Tur’ ve ‘360 Derece Fotoğraflı İlan, Türkiye’nin en kapsamlı emlak piyasası veri hizmeti olma özelliğini taşıyan ‘sahibindex Emlak Endeksi’ gibi özelliklerimizle yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz.

2020’yi ne kadarlık bir büyüme ile kapatmayı hedefliyorsunuz?

Pandemi döneminde 700’den fazla çalışana ulaştık. Bu yıl; Great Place To Work Enstitüsü tarafından ‘Türkiye’nin En İyi İşvereni’ seçildik ve ‘Avrupa’nın En İyi İşverenleri – Büyük Şirketler Kategorisi’ne seçilen 20 şirket arasına giren ilk Türk şirketi olduk.

Google, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram ve Eba TV’den sonra Türkiye’de en çok ziyaret edilen web siteleri listesinde yedinci sıradayız. Ayrıca bu yıl haziran ayında 62,7 milyon kullanıcı, 509,6 milyon ziyaret sayısı ve 15,2 milyar sayfa gösterimiyle yeni bir rekor kırdık. Bu ivmeyi yılın sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz.

LEASEPLAN “İKİNCİ EL ARAÇ KİRALAMA İLK TERCİH” ARAÇ BULUNURLUĞU DÜŞTÜ *

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, uzun dönemli kiralamalarda artık ilk tercihin sıfır değil ikinci el kiralamadan yana olduğunu söyledi. Türkay Oktay, “2020 yılında ikinci el kiralama daha da büyüdü.

Pandemiyle beraber fabrikalar kapanıp, ithalat da yavaşlayınca piyasadaki araç bulunurluğu düştü. Bu kapsamda, sıfır araç kiralayan firmalar bile artık ekonomik yönüyle öne çıkan ikinci el kiralamaya sıcak bakmaya başladı” dedi.

UZUN DÖNEM KİRALAMA

2018 yılındaki kur artışı ve devamında faizlerde yaşanan yükseliş, sıfır araç fiyatlarını yukarı çıkardı. Üzerine bir de döviz kontratlarının yerini TL kontratların almasıyla, her ölçekten şirketin başvurduğu önemli bir çözüm olan ‘operasyonel’ yani bakım onarım, yedek araç, acil yardım, muayene gibi operasyonel hizmetleri de içinde barındıran uzun dönemli kiralama sektörü çareyi kiradan dönen araçları yeniden kiralamada buldu.

Bu yıl yapmış oldukları uzun dönem kiralamaların yüzde 60’tan fazlasının ikinci el ve ikinci el uzatım işlemleri olduğunu anlatan Oktay, “Firmalar kullanmış olduğu araçları da ikinci kez kullanmaya devam etti” dedi.

Sıfır araç fiyatlarının döviz kurları ve yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte yükselmesinin de ikinci el kiralamada etkili olduğunu vurgulayan Türkay Oktay, 2021 yılında da ikinci el kiralamanın önemli bir tercih olacağını ancak ekonomideki toparlanmaya bağlı olarak bir miktar daha dengelenebileceğini ifade etti.

2021’DE DENGELENME BAŞLAR

İkinci el kiralama yöntemini Türkiye’de ilk kez uygulayan LeasePlan Türkiye’nin Genel Müdürü Türkay Oktay, “İkinci el kiralama, yüksek faizler nedeniyle artan yüksek kiralama bedellerinin yaşandığı dönemde oldukça tercih edilen bir alternatif ve iyi bir çözüm oldu” diye konuştu.

Müşterilerine belirsizliğin arttığı dönemlerde ikinci el kiralamada daha kısa vadeler ve daha uygun maliyetler sunabildiklerini ve 12, 18 ve 24 aylık kiralamalar yapabildiklerini kaydeden Oktay, şunları söyledi: “İkinci el satış markamız CarNext.com’da satışta olan araçları bile yeniden kiralamaya çekebiliyoruz. 2021’de ise bu durum biraz dengelenebilir. Ekonomide bir toparlanma bekliyoruz ama maliyet baskıları devam edeceği için ekonomik nitelikteki ikinci el araç kiralama önümüzdeki yıl da ciddi bir seçenek olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.”