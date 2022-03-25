Pandemi döneminde büyük darbe alan AVM pazarı toparlanmaya başladı. 100 milyar dolarlık yatırım değeri ve bünyesindeki mağazalarla birlikte 600 bin kişilik bir istihdam sağlayan sektör, dönüşerek büyüyor.

AVM pazarının önemli oyuncuları 2022’de ciro ve ziyaret sayılarında öncelikle pandemi öncesi oranlarını yakalamayı sonra da yılı cirolarda ortalama yüzde 30’luk bir büyüme ile kapatabilmeyi hedefliyor.

AVM’lerde açık alanlar artarken klasik alışveriş deneyimine ek olarak, ortak çalışma alanları, güzellik ve bakım merkezleri, kreşler, sanat kursları ve spor tesisleri gibi ekstrahizmetleri de bünyesinde barındıran konseptler yükseliş trendinde.

Türkiye’de perakende sektörünün büyümesinin itici gücü haline gelen ve sosyal yaşamın en önemli parçası olarak görülen AVM’ler pandemiyle büyük darbe aldı.

Geçtiğimiz iki yılda alışveriş merkezleri salgına adapte olma, virüs önlemleri, dijitalleşme gibi pek çok konuda sınav verdi. 100 milyar dolarlık yatırım değeri ve bünyesindeki mağazalarla birlikte 600 bin kişilik bir istihdam sağlayan sektör, yeni döneme uyum sağlamak için bir dönüşüm sürecine girdi.

E-ticaret platformları AVM’lerle rekabete başladı. Bu süreçte rekabette geri kalmayan AVM’ler dijitalleşme furyasına katıldı. AVM’ler yeni dönem trendlerine uyum sağlamak için çözümler geliştirdi.

Bugün Türkiye genelinde 445 AVM var. 2021 yılında dört yeni alışveriş merkezi açıldı. 2022 yılında da proje ve finansman modeli tamamlanmış ve inşaatı devam eden 3-4 yeni alışveriş merkezinin açılması bekleniyor.

AYD Başkanı Hüseyin Altaş, “Yeni alışveriş merkezi yatırımlarının yavaşladığı, pazarın belli bir doygunluğa ulaştığı birkaç yıldır dile getirdiğimiz bir unsur. Yeni alışveriş merkezi açılış sayısı da bu doğrultuda geçmiş yıllara oranla daha az olacaktır” diyor.

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