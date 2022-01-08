Dünyanın önde gelen markalarına müşteri deneyimi konusunda hizmet veren Webhelp, pandemide büyümeye devam etti. Webhelp Türkiye & Ürdün CEO’su Metin Tarakçı, 2022’de iç pazara ve hizmet ihracatina odaklanacaklarını söylüyor.

Webhelp, 2000 yılında iki Fransız girişimci Olivier Duha ve Frederic Jousset tarafından markaların dijital ortamlarda daha iyi müşteri deneyimi sunmalarına rehberlik etmek amacıyla kuruldu. Günümüzde 60’tan fazla ülkede, 100 bini aşkın çalışanıyla bin 300’den fazla şirketin çözüm ortağı, Avrupa’nın lider BPO şirketi konumunda.

13’DEN FAZLA DİLDE HİZMET VERİYOR

Türkiye pazarına Callpex’i satın alarak giren Webhelp, 2015 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteriyor. 12 binden fazla çalışanıyla, 110’un üzerinde iş ortağına insan ve teknoloji uyumunu yansıtan müşteri deneyimi sunmalarına yardımcı oluyor.

İş ortaklarına geleneksel çağrı merkezinin ötesinde sosyal medya/dijital iletişim, robotik süreç tasarımları, 7/24 yol yardım ve asistans, teslimat, kurulum ve yerinde teknik destek, insan kaynakları ve özlük süreçleri yönetimi gibi birçok hizmet sunuyor.

Türkçe’nin yanı sıra Almanca ve İngilizce başta olmak üzere 13 dilde dünyanın önde gelen markalarına müşteri yönetimi konusunda Türkiye üzerinden hizmet veriyor.

Webhelp Türkiye & Ürdün CEO’su Metin Tarakçı, pandemiyle birlikte sektörlerinin ve şirketlerinin önemli bir büyüme ivmesi yakaladığını söylüyor.

2022 yılında da bu büyümeyi devam ettirmek için lokal pazara ve hizmet ihracatındaki potansiyele odaklanacaklarını belirten Tarakçı, “Yeni ülkelerde yeni ofisler açarak ayak izimizi genişletmeyi amaçlıyoruz. Özellikle Ortadoğu bölgesindeki sorumluluklarımızın da artacağı bir büyüme planımız bulunuyor” diyor.

BİRLİKTE BÜYÜDÜLER

2021 yılı Webhelp’in hedefleri doğrultusunda iş ortaklarıyla birlikte büyüdüğü ve birçok yeniliğe imza attığı bir yıl oldu. Teknofix şirketinin bünyesine katılmasıyla lojistik ve evden çalışmaya yönelik hizmet alanına girildi. İnsan Kaynakları Danışmanlık ve Destek Hizmetleri şirketi kurulup iş ortaklarına işe alım, dönemsel ve kalıcı personel ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuldu.

Şirket, “The Nest by Webhelp” programını hayata geçirip birçok start-up ve scale-up firmanın müşteri yönetimi süreçlerinin oluşturulup işletilmesine destek verdi. Almanca hizmet verdiği projelerinde büyümeye devam etti. Ankara’da yeni lokasyonunu açtı.

İstihdam yaratma konusunda aktif bir role sahip olundu. Şirket, 12 binin üzerinde çalışanıyla birlikte bu yılı 950 milyon TL’nin üzerinde bir ciro ile kapamayı öngörüyor.

Tarakçı, “Markamızın yapı taşlarının başında ‘insan’ geliyor. Teknoloji ile iç içe bir sektörde olsak da tüm süreçlerimizde insan odaklı düşünüyor ve hareket ediyoruz. 2022’de de öncelikli amacımız çalışan ve müşteri deneyimini mükemmelleştirecek çalışmalara devam etmek olacak” diyor.

Yeni yılda pandemiyle hızlandırılan işe alım, eğitim ve ekip yönetimi gibi alanlardaki dijitalleşme sürecine yatırımlar sürdürülecek. İş ortaklarının değişen beklentilerine karşı dinamik yeni iş modelleri geliştirmeye devam edip girişimcilik ruhu korunacak.

ÇEVREYE KARŞI SORUMLUYUZ”

“İçinden geçtiğimiz süreç, insanın doğa ile ilişkisini daha da çok sorgulamamıza neden oldu. UN Global Compact oluşumuna üye bir şirket olarak, ESG çalışmalarımızı yeniden yapılandırdık. 2022’de çalışanlarımızın da gücünden beslenerek istihdam, çevre ve eğitim alanlarında yeni projeleri, inisiyatifleri hayata geçireceğiz.”