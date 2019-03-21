Okul seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Mart 21, 2019 0 Yorum 17 Okunma
Okul seçiminde nelere dikkat edilmeli?

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının bitmesine az zaman kala 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında çocukları yeni okula başlayacak ya da okul değiştirecek ebeveynler için yeni bir maraton başladı.

Çocukları için en iyi okulu seçme hedefiyle araştırmalara başlayan ebeveynler için bu süreç oldukça zorlu.

Biz de bu zorlu dönemde ebeveynlere yol göstermek adına okul seçiminde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini araştırdık. Okul seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları inceledik.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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