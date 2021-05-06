Bilginin teknoloji ve mühendislikle üretime dönüştüğü bir alan olan savunma sanayi sektörü, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 2000’li yıllardan itibaren yerlilik ve millilik hareketi ile büyük bir gelişim gösteriyor.

Öyle ki 2002 yılında 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu bugün 9 milyar dolara yaklaştı. 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı ise bugün 2 milyar doları aşmış durumda.

Türkiye’nin savunma sanayi alanında ihtiyaçlarının ileri teknolojili ve yerli çözümlerle karşılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde sürdürülüyor.

Öncelikli hedef ise Türkiye’nin savunma sanayiinde kendine yeten, tamamen bağımsız bir ülke olması. Sektör, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiryi ve söz konusu çözümleri dost ve müttefik ülkelere ihraç etmeyi hedefliyor.

Bilginin teknoloji ve mühendislikle üretime dönüştüğü bir alan olan savunma sanayi sektörü, SSB öncülüğünde 2000’li yıllardan itibaren yerlilik ve millilik hareketi ile büyük bir gelişim gösteriyor.

Öyle ki 2002 yılında 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu bugün 9 milyar dolara yaklaştı. 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı ise bugün 2 milyar doları aşmış durumda.

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