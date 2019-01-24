Sigortanın 2019 vizyonu
Sigorta sektörü, geçen yıl meydana gelen kur dalgalanmalarından en az etkilenen sektörlerden biri oldu.
Sektörün 2019’da da büyümesini sürdüreceği öngörülüyor.
Sektörde teknik kârlılık sorunu sürerken, otomotiv sektöründeki daralma nedeniyle finansal sigorta, sağlık, TSS ve siber sigorta alanlarında büyüme bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Yüksek lisansta çeşitlenme dönemi
Sonraki haber 12 aracı kurum 36 hisse öneriyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?