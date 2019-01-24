Sigortanın 2019 vizyonu

Ocak 24, 2019 0 Yorum 63 Okunma
Sigortanın 2019 vizyonu

Sigorta sektörü, geçen yıl meydana gelen kur dalgalanmalarından en az etkilenen sektörlerden biri oldu.

Sektörün 2019’da da büyümesini sürdüreceği öngörülüyor.

Sektörde teknik kârlılık sorunu sürerken, otomotiv sektöründeki daralma nedeniyle finansal sigorta, sağlık, TSS ve siber sigorta alanlarında büyüme bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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