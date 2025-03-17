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Dolar güne nasıl başladı? 17 Mart yorumu

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 36,6880 seviyesinden işlem görüyor.

17 Mart 2025 | 09:32
Dolar güne nasıl başladı? 17 Mart yorumu

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 36,5290'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 36,6880 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 39,9140'tan ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 47,4410'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımları varlık fiyatlamalarında etkili oluyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumu yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, bu durumun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Öte yandan, Yemen'deki artan jeopolitik riskler de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü ABD ordusuna, Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

Bu arada, ABD Senatosu, cuma günü federal hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını onayladı. ABD'de federal hükümete 30 Eylül'e kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı senatodaki oylamada 46'ya karşı 54 oyla kabul edildi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 puanın direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti. AA

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Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
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Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
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