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Dolar güne nasıl başladı? 18 Mart yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,6670 seviyesinden işlem görüyor.

18 Mart 2025 | 09:32
Dolar güne nasıl başladı? 18 Mart yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 36,6440'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 36,6670 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 40,0290'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5670'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin tarife adımlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler önemli risklerden olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün yapacağı belirtilen telefon görüşmesi yakından takip ediliyor. Başkanlar arası görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104'ün direnç, 103 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
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