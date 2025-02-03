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Dolar güne nasıl başladı? 3 Şubat yorumu

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,9310 seviyesinden işlem görüyor.

03 Şubat 2025 | 11:23
Dolar güne nasıl başladı? 3 Şubat yorumu

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,8470'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 35,9310 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 36,8450'den, sterlin/TL yüzde 0,8 azalışla 44,1490'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 1 yükselişle 109,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında oluşan satış baskısı varlık fiyatlarında etkili oluyor. Yürürlüğe 4 Şubat'ta girecek ek gümrük vergilerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında yer alıyor.

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararından sonra gelen tepkilerle ticaret savaşlarının fitilinin ateşlendiğini ifade ederek, ticari yaptırımlara yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 arttığını tahmin ediyor. Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108,4 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi. AA

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