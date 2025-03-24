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Dolar haftaya nasıl başladı? 24 Mart yorumu

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 38,0010 seviyesinden işlem görüyor.

24 Mart 2025 | 09:59
Son Güncellenme: 24 Mart 2025 | 10:02
Dolar haftaya nasıl başladı? 24 Mart yorumu

Cuma günü, yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 37,8310'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 38,0010 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 41,1880'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,1660'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi, azalan risk iştahının canlanmasına katkı sağlarken, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Hakkında iki ayrı soruşturma yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki ayrı soruşturmada tutuklanan 51 kişi cezaevine sevk edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.

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Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
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Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?
Borsada kırmızı gün: 21 Mart gün sonu rakamları
Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
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