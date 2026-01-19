Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (19 Ocak 2026)

Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların odağında. 19 Ocak 2026 sabahı itibarıyla dolar/TL ve euro/TL’de güncel seviyeler merak edilirken, piyasada oluşan ilk fiyatlamalar yakından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 43,2660 liradan alınan dolar, 43,2640 liradan satılıyor. 50,3450 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,3470 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,2490, euronun satış fiyatı ise 50,2740 lira olmuştu.