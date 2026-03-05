Uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlerin yol açabileceği fiyat artışlarının akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı ölçüde yansıtılması hedefleniyor. Bu kapsamda söz konusu ürünlerdeki ÖTV’nin yüzde 75’inden ve buna bağlı KDV’den feragat edilecek.

Örneğin, bu ürünlerde fiyat artışının 10 lira olması durumunda artışın yalnızca 2,5 lirası pompa fiyatına yansıyacak, kalan 7,5 liralık bölüm ise vergiler üzerinden karşılanacak.