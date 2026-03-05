ARA
Eşel mobil sistemi nedir? Eşel mobil sistemi nasıl çalışır? İşte detaylar

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin devreye alınacağının duyurulmasının ardından eşel mobil sistemin ne olduğu merak ediliyor. Peki, eşel mobil nedir? Eşel mobil sistemi uygulaması nasıl çalışır?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Eşel mobil sistemi nedir? Eşel mobil sistemi nasıl çalışır? İşte detaylar

Orta Doğu’da artan gerilimin ardından akaryakıt fiyatlarında olası yükselişleri sınırlamak amacıyla eşel mobil sisteminin yeniden devreye alındığı bildirildi.

Bu gelişmeyle birlikte akaryakıt fiyatlarıyla yeniden gündeme gelen eşel mobil sistemi merak konusu oldu. Kullanıcılar, "eşel mobil nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, akaryakıtta eşel mobil sistemi nedir ve eşel mobil sistem nasıl çalışır?

1 Eşek mobil sistemi nedir?

Eşek mobil sistemi nedir?

Eşel mobil sistemi, fiyat ve ücretlerin belirlenmesinde yaşanan değişimlere bağlı olarak ayarlanan bir ölçek uygulanmasını ifade ediyor.

"Eşel mobil" terimi, Fransızca “échelle mobile” (hareketli ölçek) ifadesinden Türkçeye geçmiştir.

2 Akaryakıtta eşel mobil sistemi

Akaryakıtta eşel mobil sistemi

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların neden olabileceği fiyat artışlarının akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı şekilde yansıtılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda söz konusu ürünlerdeki ÖTV’nin yüzde 75’inden ve buna bağlı KDV’den vazgeçilmesi planlanıyor.

3 Eşel mobil sistemi nasıl uygulanacak?

Eşel mobil sistemi nasıl uygulanacak?

Örneğin, söz konusu ürünlerde fiyat artışının 10 lira olması halinde bu artışın sadece 2,5 lirası pompa fiyatlarına yansıtılacak, kalan 7,5 liralık kısmı ise vergilerden karşılanacak.
