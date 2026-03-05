Eşel mobil sistemi nedir? Eşel mobil sistemi nasıl çalışır? İşte detaylar

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların neden olabileceği fiyat artışlarının akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı şekilde yansıtılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda söz konusu ürünlerdeki ÖTV’nin yüzde 75’inden ve buna bağlı KDV’den vazgeçilmesi planlanıyor.