ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik başlattığı saldırılar altıncı gününe girerken Orta Doğu’da gerilim artmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren İran'ın başkenti Tahran'dan patlama sesleri geldiği bildirildi. Öte yandan, İran'dan Türkiye topraklarına yönelik füze atılmadığına dair bir açıklama geldi. Peki, çatışmaların altıncı gününde bölgede hangi gelişmeler yaşanıyor? İşte tüm gelişmeler...
10:17 İsrail'in saldırı duyurusunun ardından Tahran'da patlamalar meydana geldi
İsrail ordusunun İran'a geniş çaplı yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından İran’ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlama sesleri duyuldu.
İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun İran’a yeni saldırı başlattığını belirtti.
Waweya, "İsrail Hava Kuvvetleri az önce İran'ın füze fırlatma rampalarına, savunma sistemlerine ve diğer altyapılara karşı geniş çaplı yeni bir saldırı dalgası başlattı." ifadesini kullandı.
Bu açıklamadan sonra sosyal medyada, İran’ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlamaların meydana geldiği görüntüler yer aldı.
10:15 ABD'lilerin yarısından fazlası, İran'a saldırıların ülkeleri için daha büyük tehdit oluşturmasından endişeli
ABD'de yürütülen ankete göre, kamuoyunun yüzde 54'ü, İran'a yönelik saldırıların ülkesi için daha büyük tehdit oluşturacağını düşünüyor.
CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS'nin 1004 ABD'li ile 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde yürüttüğü ankette, İran'a yönelik saldırıda kamuoyunun ilk tepkisi incelendi.
Katılımcıların yüzde 59'u, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarını tasvip etmezken, yüzde 41'i bu operasyonları desteklediğini bildirdi.
Katılımcıların yüzde 54'ü saldırıların İran'ın "ABD için daha büyük tehdit teşkil etmesinden" endişe duyduğunu ifade ederken, yüzde 28'i ise İran'ın "ABD için daha az tehdit haline geleceğini" düşündüğünü belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesini ele almaya yönelik "açık planı" olup olmadığı sorusuna katılımcıların yüzde 60'ı "hayır" yanıtını verirken, yüzde 40'ı karşıt görüş bildirdi.
Katılımcıların yüzde 44'ü, ABD'nin İran hükümetini devirmeye çalışmasından yana olduğunu belirtirken, yüzde 56'sı buna karşı olduğunu ifade etti.
ABD ile İran arasında uzun vadeli çatışma ihtimalinin sorulması üzerine katılımcıların yüzde 56'sı bunun, "bir nebze muhtemel", yüzde 24'ü ise "çok yüksek ihtimal" olduğunu dile getirdi.
09:59 İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "ABD, denizde bir vahşet gerçekleştirdi"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine ait Dena Fırkateyni'ni "uluslararası sularda ve uyarı yapılmadan vuran ABD'nin denizde bir vahşet gerçekleştirdiğini" belirtti.
Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.
"ABD, İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet gerçekleştirdi." diyen Erakçi, "Hindistan Donanması’nın konuğu olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan Dena Fırkateyni, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vuruldu. Şunu unutmayın, ABD, oluşturduğu bu emsalden dolayı acı bir şekilde pişman olacaktır." ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dünkü açıklamasında, Güney Asya ülkesi Sri Lanka açıklarında İran fırkateyninin, denizaltıdan atılan bir torpidoyla vurularak batırıldığını duyurmuştu.
09:00 İran'dan Türkiye açıklaması
İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye topraklarına füze atmadık. Dost ve komşu olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
07:54 Tahran'dan patlama sesleri duyuluyor
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini duyurdu. Aynı haberde, savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri geldiği de ifade edildi.
05:52 İsrail Ordusu açıkladı: "İran'dan 4. füze misilleme saldırısının düzenlendi"
İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, İran'dan İsrail'e doğru gece saatlerinde 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.
İsrail basınında çıkan haberlerde de İran'dan düzenlenen saldırıların ülkenin orta kesimini hedef aldığı ve Kudüs'te uyarı alarmlarının çaldığı kaydedildi.