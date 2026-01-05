ARA
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (5 Ocak 2026)

Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasalarındaki hareketlilik yakından izlenirken, 5 Ocak 2026 sabahı itibarıyla dolar ve euronun güncel seviyeleri yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, dolar ve euro güne nasıl başladı?


Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (5 Ocak 2026)

Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasalarında yön arayışı öne çıkarken, 5 Ocak 2026 sabahı itibarıyla dolar ve euronun seyrine ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, güncel kurlarda son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 43,0410 liradan, euro 50,3310 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 43,0390 liradan alınan dolar, 43,0410 liradan satılıyor. 50,3290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,3310 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,0380, euronun satış fiyatı ise 50,4900 lira olmuştu.

