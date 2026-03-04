Türk Telekom’a GTI Awards’ta birincilik ödülü

Türk Telekom, iştiraki Argela tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetimi (UTM) sistemini 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi servisler sunan Uygulama Programlama Arayüzleri (API) sistemi ile birleştirerek, yenilikçi bir platform oluşturdu. Bu platform dünyada ilk kez mobil şebeke kabiliyetlerini hava sahası yönetimine entegre eden milli bir teknoloji olarak, İspanya’nın Barselona şehrinde GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen GTI Awards’ta “Yenilikçi Ürün ve Çözüm” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Çözüm; insansız hava araçlarının düşük irtifa hava sahasında güvenli, gerçek zamanlı ve akıllı şekilde yönetilmesini mümkün kılıyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen platform, 5G şebeke yeteneklerini UTM sistemleriyle API tabanlı olarak bir araya getiriyor.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, geleceği şekillendirecek yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yapıyoruz. 5G ve ileri mobil teknolojilerde geliştirdiğimiz milli çözümlerin küresel ölçekte bir ödülle taçlandırılmasından büyük gurur duyuyoruz. Mobil şebeke kabiliyetlerinin sadece karasal iletişimde değil, hava sahası yönetiminde de etkin biçimde kullanılabileceğini yenilikçi çözümümüz ile küresel arena göstermiş olduk. Türk Telekom olarak, teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.