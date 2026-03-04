Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 'İran'dan ateşlenen balistik mühimmat Hatay'da düştü'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının ise söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğunun tespit edildiği de belirtildi.

"Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı"

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye topraklarının ve hava sahasının savunulmasına yönelik her türlü adımın kararlılıkla atılacağını da şöyle vurgu yapıldı:

İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir.

Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz.

Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."

Bakan Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilerek etkisiz hâle getirilen balistik mühimmatla ilgili Türkiye’nin tepkisini iletti. Fidan ayrıca, çatışmaların yayılmasına yol açabilecek her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.