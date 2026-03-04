8 Mart’a özel, 6 şehirde atölye serisi

ARA
Starbucks, Habitat Derneği iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, “Empower Me” programı kapsamında tasarım odaklı düşünme eğitimi ve çizim atölyesini içeren “Kadınlar Yarını Tasarlıyor” atölyeleri düzenliyor.


Starbucks, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’nin farklı illerindeki kadın misafirleri ve baristalarına yönelik “Kadınlar Yarını Tasarlıyor” eğitim atölyeleri düzenliyor. Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirilecek tasarım odaklı düşünme eğitimi ve çizim atölyeleri, EmpowerMe programı gönüllü eğitmenlerinin liderliğinde 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Katılımcılara fikirlerini birlikte geliştirme imkanı sunan “Tasarım Odaklı Düşünme” eğitimleri kapsamında ortaya çıkan fikirler, edding’in rengârenk kalemleriyle tasarıma dönüştürülecek

İstanbul, Kayseri, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin illerinde gerçekleştirilecek atölyelerde birlikte üretmek ve ilham almak isteyenler, kayıt yaptırmak için Starbucks ve Habitat’ın Instagram hesaplarını ziyaret edebilir.

edding’in rengarenk dünyasıyla kadınların yaratıcılığına destek

Starbucks, “Kadınlar Yarını Tasarlıyor” eğitimlerinin yanı sıra, edding iş birliğiyle her eğitimin ardından mağazalarda workshoplar düzenleyecek. İstanbul Yamanevler Starbucks Ortak Alan’da ise farklı bir atölye çalışmasına ev sahipliği yapılacak. 6 Mart’da, edding’in desteği ve Tasarımcı Sevde Uçmak’ın yönetiminde “Bir Düş, Bir Tasarım” atölyesi gerçekleştirilecek. edding’in renkli dünyasından ilham alan bu özel etkinlik, katılımcıların hayal güçlerini yaratıcı tasarımlara dönüştürmelerini amaçlıyor.
 

