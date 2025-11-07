Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (7 Kasım 2025)

6 Kasım 2025 sabahında döviz piyasalarında dolar ve euronun güne hangi seviyelerden başladığı izleniyor. Küresel gelişmeler ve iç piyasalara ilişkin beklentiler kurların seyrinde belirleyici olurken, gün içi hareketler yakından izleniyor. Peki, 7 Kasım 2025 sabah saatleri itibarıyla dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte güncel döviz kurları...

Dolar/TL bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,1960 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,7480, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,4350 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde seyrediyor. ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklı endişeler ve ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB enflasyon raporunun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.