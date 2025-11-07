ARA
EPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verirken, 2 şirketin lisansını sonlandırdı.


EPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 18 lisans verildi. Bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 3 şirkete üretim lisansı sağlanırken, 1 üretim lisansı yürürlükten kaldırıldı ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 8 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi, 1 şirketin dağıtıcı lisansı uzatıldı ve 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

