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Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? 12 Ekim 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki son değişimler, güncel dolar ve euro alış-satış fiyatlarına yönelik araştırmaları artırıyor. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? 12 Ekim 2026 güncel döviz kurları

Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasalarındaki gelişmeler yakından izlenirken, dolar ve euro kurlarının güncel seviyeleri merak konusu oldu. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla döviz alım satımı yapmayı planlayanlar, dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL oldu? Euro kaç liradan alınıp satılıyor? İşte 12 Ekim 2026 güncel dolar ve euro kurları ile döviz piyasasında son durum...

1 12 Ekim 2026 dolar ne kadar oldu?

12 Ekim 2026 dolar ne kadar oldu?

Dolar bugün saat 09:25 itibarıyla 49,3328 (alış), 49,3393'ten (satış) işlem görüyor.

2 12 Ekim 2026 euro ne kadar?

12 Ekim 2026 euro ne kadar?

Euro bugün saat 09:25 itibarıyla 55,2971 (alış), 55,3160'tan (satış) işlem görüyor.
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Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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