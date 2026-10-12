Paris’te Son Tango... Paris Otomobil Fuarı hakkında her şey

12 Ekim Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açacak olan fuarda Fransız markalar en büyük şovu yapacak. Renault 4 konsept, 6 dünya yeniliği tanıtacak. Benzer şekilde Stellantis markaları da yeniliklerini sergileyecek. BMW markasının bu yıl katılmadığı fuardaki diğer Alman markalar Mercedes, Audi, Volkswagen ve Opel, özellikle elektrikli dönüşüme verdikleri önemi gösterecek. Fuara ABD’den gelen markalardan Lucid, Air ve Gravity modellerini sergilerken, Tesla ise Cybercab otonom taksi modelinin seri üretim halini Paris’te sergileyecek.
1 ÇİNLİLER 20 MARKAYLA PARİS’E ÇIKARMA YAPACAK
Fuarda Fransız markalarından sonra, Çinli markalar da bir hegemonyaya sahip olacak, 20 farklı Çin markası, fuar stantlarıyla, Avrupa pazarında şov yapacak. Avrupa Birliği’nin bir taraftan Çinli markaların hibrit modellerini kısıtlama isteği, diğer yanda yakın zamanda kriterlerinin açıklanması beklenen, ekonomik şehirli elektrik otomobiller yani e-car segmenti, Avrupa’nın 2035’e uzanan yolda, elektrifikasyonda bazı yenilikler sunabileceğini gösteriyor.
Öte yandan bazı AB parlamenterleri, Çin’den gelen tam elektrikli araçlara uygulanan ve %17 ile %35 arasında değişen, anti-damping vergilerinin PHEV’lere de uygulanmasını istiyor. Ancak Çin ile AB bu konuda görüşmeleri sürdürüyor ve serbest ticaret kurallarına göre oynamaya devam edileceği tahmin ediliyor.
Fuarın 5 salonunda ve 70 bin metrekare kapalı alanda 60 üretici yeniliklerini sergileyecek. Bu 60 üreticiden 20 tanesinin yani üçte birinin Çinli marka olması ise ilginç, kaldı ki mikromobilite alanında sergilenecek
Çin menşeli araçları konu dışında tutuyorum. Çinlilerin Avrupa pazarına saldırmaya başlamasının temel nedeni, kendi iç pazarlarının yüzde 20’ye varan oranda daralmaya başlaması ve bu açığı, ihracatla kapatmaya çalışmak istemeleri.
5 BYD, GEELY VE CHERY VAR, SAIC YOK
Paris’te, Çinli 4 büyüklerden 3’ü var. SAIC ise sadece Maxus markasıyla temsil ediliyor. 1.000 metrekare stant alanına yayılan BYD, kendi markasının yanı sıra Denza markası için de fuarda stant açıyor. Geely, One Geely stratejisi kapsamında, Geely, Zeekr ve Lynk&Co markalarını fuara getiriyor. Chery Auto ise Chery markasının yanı sıra Omoda&Jaecoo markası için ayrı bir stant hazırlamış. Stellantis’in iştiraki olan ve yakında Avrupa’da üretime geçecek Leapmotor da fuarda yerini alıyor. Bağımsız üreticilerden Li Auto ilk kez Avrupa’ya geliyor. Bunlar dışında Paris’te yer alacak diğer Çinli markaların şunlar olması bekleniyor; Xpeng, 212, Aito, Changan, Deepal, Forthing, Foton, GAC, Lotus, Maxus ve Smart.