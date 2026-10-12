Paris’te Son Tango... Paris Otomobil Fuarı hakkında her şey

Paris’te, Çinli 4 büyüklerden 3’ü var. SAIC ise sadece Maxus markasıyla temsil ediliyor. 1.000 metrekare stant alanına yayılan BYD, kendi markasının yanı sıra Denza markası için de fuarda stant açıyor. Geely, One Geely stratejisi kapsamında, Geely, Zeekr ve Lynk&Co markalarını fuara getiriyor. Chery Auto ise Chery markasının yanı sıra Omoda&Jaecoo markası için ayrı bir stant hazırlamış. Stellantis’in iştiraki olan ve yakında Avrupa’da üretime geçecek Leapmotor da fuarda yerini alıyor. Bağımsız üreticilerden Li Auto ilk kez Avrupa’ya geliyor. Bunlar dışında Paris’te yer alacak diğer Çinli markaların şunlar olması bekleniyor; Xpeng, 212, Aito, Changan, Deepal, Forthing, Foton, GAC, Lotus, Maxus ve Smart.