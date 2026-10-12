DHL eCommerce filosunda “Yerli Üretim” imzası

FIAT ile e-ticaret lojistiğinde geniş uluslararası ağı ve güçlü operasyonel deneyimiyle öne çıkan DHL eCommerce arasındaki iş birliği, Türkiye’de önemli bir filo operasyonuna dönüştü. Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen araç teslim töreninde iki şirketin yöneticileri bir araya gelirken, taraflar iş birliğinin ulaştığı noktayı ve gelecek döneme yönelik ortak hedeflerini değerlendirdi.

İş birliğine ilişkin değerlendirme yapan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “DHL eCommerce gibi global ölçekte güçlü, yüksek hacimli ve dinamik bir lojistik operasyonunu yöneten bir markanın Türkiye’deki filo ihtiyaçlarında FIAT’ı tercih etmesini çok değerli buluyoruz. FIAT markası olarak müşteri ihtiyaçlarını dinliyor, hayatlarına kolaylık ve katkı sağlayacak çözümler geliştirmeyi önemsiyoruz. Yerli üretim gücümüzü FIAT’ın ticari araçlardaki köklü deneyimiyle birleştirerek; müşterilerimize farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilen rekabetçi çözümler sunuyoruz. DHL eCommerce ile iş birliğimizin kısa sürede ulaştığı ölçek de bu yaklaşımımızın güçlü bir sonucu. Gurur verici olan konulardan bir diğeri, Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiat Scudo’nun DHL eCommerce filosunda önemli bir yer edinmesi. DHL eCommerce ile iş birliğimizi uzun vadeli bir yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu güçlü iş birliğini geliştirerek daha ileri taşımayı hedefliyoruz.”

Türkiye’de filo yatırımlarımız devam ediyor

Değerlendirmelerini paylaşan DHL eCommerce CEO’su Pablo Ciano, “DHL eCommerce olarak, müşterilerimize güvenilir ve yüksek kaliteli hizmet sunabilmek için operasyonel kapasitemizi sürekli geliştirmeye ve ağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye’de filonun yenilenmesine yönelik yatırımlarımız da bu yaklaşımın önemli bir parçası. Artan teslimat hacmine daha güçlü, verimli ve esnek bir operasyonel altyapıyla cevap verirken, aynı zamanda daha modern bir filo yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yatırımların, DHL eCommerce Türkiye’nin büyümesini desteklerken müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini de ileriye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Daha güvenli ve operasyonel sürekliliği destekleyen bir filo yapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirten DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz ise “DHL eCommerce olarak, büyüyen operasyonlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve müşterilerimize daha iyi bir teslimat deneyimi sunmak için filomuzu yenilemeye devam ediyoruz. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla filomuza 700'ün üzerinde yeni araç dahil ettik; önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarla birlikte filo yaşımızı 3 yılın altına düşürmeyi hedefliyoruz. Yeni nesil araçların sağlayacağı yakıt verimliliği ve filomuzun gençleşmesiyle çevresel etkimizi azaltmaya da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar, büyüme hedeflerimizi desteklerken operasyonlarımızı geleceğin ihtiyaçlarına hazırlayacak” dedi.

E-ticaret lojistiğinde güvenilirlik, operasyonel süreklilik, verimlilik ve esnekliğin giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde hayata geçirilen iş birliği kapsamında, FIAT’ın Scudo ve Ducato modelleri DHL eCommerce’ün Türkiye’deki operasyonel ihtiyaçlarına cevap veren filo çözümleri arasında yer aldı. DHL eCommerce de kendi hizmet yaklaşımında güvenilirlik, yüksek verimlilik, esneklik ve müşteriye özel çözümleri temel unsurlar arasında konumlandırıyor.





Bursalı Fiat Scudo, DHL eCommerce filosunda önemli bir yer edindi

İş birliğinin öne çıkan unsurlarından birini Türkiye’de üretilen yerli Fiat Scudo oluşturdu. Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen Scudo, DHL eCommerce’ün Türkiye operasyonlarında tercih edilen modeller arasında yer aldı. FIAT’ın orta boy hafif ticari araç segmentindeki temsilcisi Scudo; şehir içi taşımacılığına uygun kompakt boyutları, geniş iç hacmi ve farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veren gövde seçenekleriyle yoğun dağıtım ve lojistik operasyonları için işlevsel bir çözüm sunuyor. Modelin motor seçenekleri, sürüş destek sistemleri ve teknoloji donanımları da profesyonel kullanıcıların günlük operasyonlarında güvenlik, kullanım kolaylığı ve verimliliği destekliyor. Türkiye’de üretilen Fiat Scudo’nun DHL eCommerce gibi yüksek hacimli ve dinamik lojistik operasyonlarına sahip global bir şirketin filosunda yer alması, modelin şehir içi dağıtım, operasyonel esneklik ve günlük yoğun kullanım açısından sunduğu avantajların güçlü bir göstergesi oldu.