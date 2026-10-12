İhracatta eylül tablosu açıklandı! 4 ilde üç haneli, 39 ilde çift haneli artış

Ticaret Bakanlığı, ihracat verilerini açıkladı. 2026 yılı eylül ayında ihracatı yüzde 15,4 oranında artarak 26 milyar dolar oldu.

4 ilde ise üç haneli, 39 ilimizde çift haneli ihracat artışları gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde 54 ilin ihracatı arttı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 54 ilde ihracatın arttığını ve 28 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini duyurdu:

"2026 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımız %5,2 oranında artarak 211 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ihracatımız %5,2 oranında artarak 283,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2026 yılı Eylül ayında ihracatımız, %15,4 oranında artarak 26 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ihracatımız %5,2 oranında artışla 211 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ihracatımız %5,2 oranında artarak 283,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 54 ilimizin ihracatı artış gösterirken, 28 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Bu tablo, ihracatın ülke geneline yayılan güçlü ve dengeli yapısını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre, 2026 yılı Eylül ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren ilk beş il; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ olmuştur. Ankara, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ihracatta ilk on il arasında yer almıştır."

İhracat artışında öne çıkan iller

Öte yandan, 2026 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında öne çıkan iller şu şekilde sıralandı:

" - İstanbul, 1 milyar 231 milyon dolarlık artış ile birinci,

- Kocaeli, 761 milyon dolarlık artış ile ikinci,

- Mersin, 311 milyon dolarlık artış ile üçüncü,

- Ankara, 297 milyon dolarlık artış ile dördüncü,

- İzmir ise 228 milyon dolarlık artış ile beşinci sırada yer almıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımız doğrultusunda, yüksek katma değerli üretimi ve ihracatın ülke geneline yayılmasını desteklemeye; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."