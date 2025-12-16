ARA
DOLAR
42,73
0,07%
DOLAR
EURO
50,16
-0,07%
EURO
GRAM ALTIN
5939,62
0,51%
GRAM ALTIN
BIST 100
11293,02
-0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar/euro güne nasıl başladı? 16 Aralık 2025

16 Aralık 2025 sabahında küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte döviz kurlarındaki hareketlilik yakından izleniyor. Peki, dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte güncel döviz kurları…


Dolar/euro güne nasıl başladı? 16 Aralık 2025

16 Aralık 2025 sabahında küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Dolar ve Euro’nun güne başlangıç seviyeleri ile güncel döviz kurları merak ediliyor. Peki, dolar ve Euro güne nasıl başladı? 

Güncel döviz kurları

Serbest piyasada 42,7010 liradan alınan dolar, 42,7030 liradan satılıyor. 50,1740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,1760 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,6970, euronun satış fiyatı ise 50,1950 lira olmuştu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL