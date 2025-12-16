Dolar/euro güne nasıl başladı? 16 Aralık 2025

16 Aralık 2025 sabahında küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Dolar ve Euro’nun güne başlangıç seviyeleri ile güncel döviz kurları merak ediliyor. Peki, dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Güncel döviz kurları

Serbest piyasada 42,7010 liradan alınan dolar, 42,7030 liradan satılıyor. 50,1740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,1760 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,6970, euronun satış fiyatı ise 50,1950 lira olmuştu.