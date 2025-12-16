ARA
  • Dünyanın en zengin 10 insanı: Sadece 2'si farklı sektörden

Dünyanın en zengin 10 insanı: Sadece 2'si farklı sektörden

Dünyanın en zengin 10 iş insanının serveti 2,5 trilyon doları aştı. Peki, Aralık 2025 itibarıyla dünyanın en zengin insanları kimler? İşte 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin insanları:


Dünyanın en zengin 10 insanı: Sadece 2'si farklı sektörden

AA muhabirinin, Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlediği bilgilere göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara çıkarken, yılın başından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti 558,9 milyar dolar arttı. İşte liste: 

1 9'U AYNI ÜLKEDEN

9'U AYNI ÜLKEDEN

Dünyanın en zengin 10 iş insanından 9'u ABD, 1'i ise Fransa menşeli. 

2 8'İ AYNI SEKTÖRDEN

8'İ AYNI SEKTÖRDEN

10 iş insanından 8'inin teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü.

3 İLK SIRADA ELON MUSK VAR

İLK SIRADA ELON MUSK VAR

Zirvedeki isim Elon Musk, yılın başından bu yana servetini 205 milyar dolar artırarak 638 milyar dolara çıkardı ve "dünyanın en zengin kişisi" ünvanını korudu. Musk, bu artışla aynı zamanda listede servetini en fazla büyüten isim olarak kayıtlara geçti.

Bu arada Elon Musk, 600 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kişi oldu.

Servet: 638 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Teknoloji

4 LARRY PAGE 2. SIRADA

LARRY PAGE 2. SIRADA

Musk'ı 265 milyar dolarlık servetle Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page izledi. Page, servetini 96,8 milyar dolar artırdı.

Servet: 265 milyar dolar
Ülke:ABD
Sektör: Teknoloji

5 SERGEY BRIN 3. SIRADA

SERGEY BRIN 3. SIRADA

Listenin üçüncü sırasında 247 milyar dolarla Google'ın kurucularından Sergey Brin yer aldı. Brin, servetini bu yıl 88,2 milyar dolar artırdı. 

Servet:247 milyar dolar
Ülke:ABD
Sektör: Teknoloji

6 JEFF BEZOS 4. SIRADA

JEFF BEZOS 4. SIRADA

Brin'i 246 milyar dolarlık serveti ile ABD'li teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi Jeff Bezos takip etti. Bezos, yılın başından bu yana servetini 7 milyar dolar artırdı.

Servet:246 milyar dolar
Ülke:ABD
Sektör: Teknoloji

7 5. SIRADA LARRY ELLISON VAR

5. SIRADA LARRY ELLISON VAR

ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, 238 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer aldı. Oracle'ın sahibi Ellison, yılın başından bu yana servetine 46,1 milyar dolar ekledi.

Servet:236 milyar dolar
Ülke:ABD
Sektör: Teknoloji

8 6. SIRADA ZUCKERBERG VAR

6. SIRADA ZUCKERBERG VAR

Meta'nın sahibi olan Mark Zuckerberg'in serveti ise 21,5 milyar dolarlık artışla 229 milyar dolara çıktı.

Servet:229 milyar dolar
Ülke:ABD
Sektör: Teknoloji

9 7. SIRADA BERNALD ARNAULT BULUNUYOR

7. SIRADA BERNALD ARNAULT BULUNUYOR

Fransız giyim markaları sahibi Bernard Arnault'un serveti ise bu dönemde 26,1 milyar dolar arttı ve 202 milyar dolara ulaştı.

Servet: 202 milyar dolar
Ülke: Fransa
Sektör: Moda

10 8. SIRADA İSE STEVE BALLMER VAR

8. SIRADA İSE STEVE BALLMER VAR

Listenin sekizinci sırasında Microsoft'un eski Üst Yöneticisi (CEO) Steve Ballmer yer aldı. Ballmer'ın serveti aynı dönemde 19 milyar dolar artı ve 166 milyar dolar oldu.

Servet: 266 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Teknoloji

11 9. SIRADA JENSEN HUANG YER ALDI

9. SIRADA JENSEN HUANG YER ALDI

Listenin dokuzuncu sırasında Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang bulunuyor. 153 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın CEO'su Huang, yılın başından beri servetine 39 milyar dolar kattı.

Servet: 153 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Teknoloji

12 10. SIRADA WARREN BUFFETT VAR

10. SIRADA WARREN BUFFETT VAR

Listenin onuncu sırasında dünyanın en ünlü yatırımcılarından Warren Buffett yer aldı. Yatırımcı, yıl başından bu yana servetine 10,2 milyar dolar daha ekledi.

Servet: 152 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Finans
0
