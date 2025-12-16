Dünyanın en zengin 10 insanı: Sadece 2'si farklı sektörden

Zirvedeki isim Elon Musk, yılın başından bu yana servetini 205 milyar dolar artırarak 638 milyar dolara çıkardı ve "dünyanın en zengin kişisi" ünvanını korudu. Musk, bu artışla aynı zamanda listede servetini en fazla büyüten isim olarak kayıtlara geçti.

Bu arada Elon Musk, 600 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kişi oldu.

Servet: 638 milyar dolar

Ülke: ABD

Sektör: Teknoloji