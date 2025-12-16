Dev şirketlerin işlem gördüğü Nasdaq sistem değiştiriyor: 23 saat açık kalacak

Reuters'ın bugün duyurduğu habere göre dünyanın en büyük borsalarından biri olan Nasdaq, hafta içi işlemleri neredeyse kesintisiz hale getirmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi başvuruda bulunacak.
1 PLAN NE?
Söz konusu adım hisse senetleri ve borsada işlem gören ürünlerde işlem saatlerini 16 saatten haftada 5 gün, günde 23 saate (23/5) çıkarmayı hedefliyor.
2 SEBEBİ NE?
Habere göre bu adımın arkasında, ABD hisselerine yönelik küresel yatırımcı talebinin hızla artması yatıyor. ABD borsaları, dünya genelindeki toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor ve yabancı yatırımcıların ABD hisselerindeki toplam varlığı 17 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu nedenle yatırımcılar, kendi saat dilimlerinde ve anlık gelişmelere daha hızlı tepki verebilmek için kesintisiz işlem talep ediyor.
3 NASIL ÇALIŞACAK?
Gündüz seansı sabah 04.00’te başlayıp akşam 20.00’de bitecek (ön seans, normal seans ve kapanış sonrası işlemleri içerecek).
Ardından 1 saatlik teknik bakım ve takas arası verilecek.
Gece seansı ise 21.00–04.00 arasında gerçekleşecek.
Haftalık işlemler pazar günü 21.00’de başlayıp cuma günü 20.00’de sona erecek.
Gece seansında yapılan bazı işlemler, takvimsel olarak bir sonraki işlem günü sayılacak.
4 NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
Nasdaq, bu sistemi 2026’nın ikinci yarısında devreye almayı planlıyor. Habere göre New York Borsası (NYSE) ve Cboe Global Markets gibi diğer büyük borsalar da benzer şekilde 24 saat işlem için başvurular yapmış durumda.