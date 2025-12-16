Dev şirketlerin işlem gördüğü Nasdaq sistem değiştiriyor: 23 saat açık kalacak

Habere göre bu adımın arkasında, ABD hisselerine yönelik küresel yatırımcı talebinin hızla artması yatıyor. ABD borsaları, dünya genelindeki toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor ve yabancı yatırımcıların ABD hisselerindeki toplam varlığı 17 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu nedenle yatırımcılar, kendi saat dilimlerinde ve anlık gelişmelere daha hızlı tepki verebilmek için kesintisiz işlem talep ediyor.