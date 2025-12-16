Yabancı yatırımcının Kasım'da en çok aldığı ve sattığı hisseler hangileri oldu?

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcı Kasım'da en çok net satımı THY hisselerinde gerçekleştirdi. En yüksek net alım ise Tüpraş'ta oldu.

İşte yabancının Kasım ayında Yıldız Pazar'da en çok alım-satım yaptığı hisseler...