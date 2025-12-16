Yabancı yatırımcının Kasım'da en çok aldığı ve sattığı hisseler hangileri oldu?
Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcının Kasım ayında net alım-satım yaptığı hisseler belli oldu.
Son Güncellenme:
Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcı Kasım'da en çok net satımı THY hisselerinde gerçekleştirdi. En yüksek net alım ise Tüpraş'ta oldu.
İşte yabancının Kasım ayında Yıldız Pazar'da en çok alım-satım yaptığı hisseler...
1 En çok satış yapılan hisseler
THY: -163,7 milyon dolar
Aselsan: -85,1 milyon dolar
Erdemir: -54,8 milyon dolar
Turkcell: -49,3 milyon dolar
Ford Otosan: -39,9 milyon dolar
Sabancı Holding: -31,3 milyon dolar
Rönesans Gayrimenkul Yatırım: -26,6 milyon dolar
Vakıfbank: -21,5 milyon dolar
Yapı Kredi: -20,7 milyon dolar
11 En çok alım yapılan hisseler
Kiler Holding: 24,5 milyon dolar
Garanti BBVA: 25,8 milyon dolar
Şişecam: 29,3 milyon dolar
Türk Altın: 33,8 milyon dolar
Koç Holding: 40,4 milyon dolar
Akbank: 46,4 milyon dolar
İş Bankası: 52,5 milyon dolar
Türk Telekom: 54,5 milyon dolar
Tüpraş: 109,7 milyon dolar