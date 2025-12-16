ARA
DOLAR
42,70
0,00%
DOLAR
EURO
50,19
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5907,53
-0,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
11348,83
-0,94%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yabancı yatırımcının Kasım'da en çok aldığı ve sattığı hisseler hangileri oldu?

Yabancı yatırımcının Kasım'da en çok aldığı ve sattığı hisseler hangileri oldu?

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcının Kasım ayında net alım-satım yaptığı hisseler belli oldu.


Son Güncellenme:
Yabancı yatırımcının Kasım'da en çok aldığı ve sattığı hisseler hangileri oldu?

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcı Kasım'da en çok net satımı THY hisselerinde gerçekleştirdi. En yüksek net alım ise Tüpraş'ta oldu. 

İşte yabancının Kasım ayında Yıldız Pazar'da en çok alım-satım yaptığı hisseler...

1 En çok satış yapılan hisseler

En çok satış yapılan hisseler

THY: -163,7 milyon dolar

Aselsan: -85,1 milyon dolar

Erdemir: -54,8 milyon dolar

Turkcell: -49,3 milyon dolar

Ford Otosan: -39,9 milyon dolar

Sasa: -32,7 milyon dolar

Sabancı Holding: -31,3 milyon dolar

Rönesans Gayrimenkul Yatırım: -26,6 milyon dolar

Vakıfbank: -21,5 milyon dolar

Yapı Kredi: -20,7 milyon dolar

11 En çok alım yapılan hisseler

En çok alım yapılan hisseler

Kiler Holding: 24,5 milyon dolar

Garanti BBVA: 25,8 milyon dolar

Şişecam: 29,3 milyon dolar

Türk Altın: 33,8 milyon dolar

Migros: 36 milyon dolar

Koç Holding: 40,4 milyon dolar

Akbank: 46,4 milyon dolar

İş Bankası: 52,5 milyon dolar

Türk Telekom: 54,5 milyon dolar

Tüpraş: 109,7 milyon dolar
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL