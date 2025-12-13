ARA
Pazartesi günü 2 temettü, 1 bedelsiz var (15 Aralık)

Borsa İstanbul'da pazartesi günü 2 hissenin fiyatında temettü, 1 hissenin fiyatımda ise bedelsiz bölünme nedeniyle düzeltme olacak.


Pazartesi günü 2 temettü, 1 bedelsiz var (15 Aralık)

Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk günü temettü dağıtacak ve bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler şöyle:

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (NIBAS)

Şirket SPK'dan yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi pazartesi günü, yani 15 Aralık.

BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BEGYO)

Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0858892 TL, net 0,0858892 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit net 0,0214723 TL. 2. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Aralık, ödeme tarihi 17 Aralık. Diğer taksitler şubat ve nisan 2026'da. 

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü açıklamıştı. Net 0,425 TL olan 2. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Aralık, ödeme tarihi 17 Aralık. 
